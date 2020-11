Smlouva se Sobotkou? Motivační, chtěli jsme ho už v létě, řekl Hlinka

„Mluvili jsme spolu často už v létě, kdy se ještě rozhodl pro Švýcarsko. Dohodli jsme se, že to spolu na měsíc zkusíme a uvidíme, jak to bude oběma stranám vyhovovat. Věřím tomu, že dobře zapadne do našeho už tak kvalitního týmu,“ řekl k Sobotkově příchodu sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka na klubovém webu.



Očekávalo se, že Sobotka si při návratu do české extraligy vybere tým schopný splnit jeho finanční nároky. O tom také Hlinka promluvil.

„Je třeba říci, že kontrakt s Vladimírem Sobotkou je nastavený především motivačně, výhodně pro obě strany. Vláďa dobře ví, stejně jako my, jaká je aktuální situace ve světě. O podobě kontraktu jsme se nemuseli vůbec dohadovat, jednání bylo více než férové. Dohodli jsme se prakticky ihned,“ dodal.



Sparta po ztrátě dvou rozdílových hráčů nutně potřebovala doplnit útok o kreativního forvarda s citem pro rozehrávku a se střeleckým instinktem. Věří, že v Sobotkovi ho našla.



„Je to zkušený hráč, který je zvyklý hrát velké zápasy. Silný útočník schopný dávat góly a udržet puk, který může hodně pomoci i během přesilovek,“ chválí Hlinka.

„Chceme být úspěšní a snažíme se pro to udělat maximum. Aktuálně jsou navíc téměř všichni naši útočníci zdraví, ale může se stát cokoliv, ač dodržujeme přísná bezpečnostní opatření. Máme před sebou ohromně nabitý kalendář, zápasy přichází v rychlém sledu a je rozhodně ku prospěchu mít silnější a širší kádr. Nechceme nic podcenit,“ konstatoval.

Předpokládalo se, že Sobotka vypomůže týmu už během série duelů na ledě soupeřů. Utkání v Pardubicích, které Sparta vyhrála 3:1, však ještě vynechal. Další šanci nastoupit za svůj nový klub má v úterý v Mladé Boleslavi, kde Pražané hrají od 16 hodin.



Před Sobotkovým příchodem do Prahy se spekulovalo, že o něj stojí Kometa a Pardubice. Dynamo obratem získalo jiného hráče, o něhož sparťané usilovali - slovenského obránce Marka Ďalogu.

„O Marka jsme měli eminentní zájem už v průběhu uplynulé sezony. Opakovaně ale neměl zájem u nás znovu působit,“ prozradil Hlinka.

Sportovní manažer Sparty zároveň přiznal, že útočník Marek Kvapil si po odchodu z klubu nemůže najít jiné angažmá u ostatních extraligových celků.

„Je to součást naší dohody. Sám pochopil, že není v našem zájmu posilovat konkurenci. Rozhodně jsme se nerozešli ve zlém. Nemohli jsme ale v tu chvíli dělat jakékoliv výjimky, nebylo by to fér k ostatním,“ míní Hlinka.