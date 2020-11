Na Sobotku nejsou peníze, přiznali si v Kometě. Sestavu lepí jinak

Zase to bude v nekompletní sestavě, to je jisté už teď.

„My si uvědomujeme, že pokud bychom měli přivést top hráče, musí to být za rozumné peníze. Takový nikdo momentálně není,“ konstatuje k mezerám v kádru Libor Zábranský, šéf a kouč klubu.

Přestože je s Kometou pravidelně spojováno jméno renomovaného útočníka Vladimíra Sobotky, který je navíc, stejně jako v létě, volný, protože nedávno po měsíčním angažmá skončil ve švýcarském Rapperswillu, do Brna prý nezamíří.

„Určitě ne,“ říká Zábranský rezolutně. „Řeknu to otevřeně, jak to je: s ohledem na finance si tohle nemůžeme dovolit. Sobotka je špičkový hráč, byl bych šťastný, kdyby nás posílil, ale my v tomto směru nejednáme. Musíme brát ohled na rozpočet a na to, že jsme snižovali platy hráčům, kteří u nás jsou,“ vyloučil boss modrobílých příchod 33letého rodáka z Třebíče.

Díry v sestavě plánuje „zalepit“ vlastními mladými hráči, případně hostovačkami z první ligy.

Jak se ale ukázalo v Mladé Boleslavi, i tahle strategie má svoje mouchy. Kometa tam přijela jenom s jedenácti útočníky, takže nedala dohromady ani čtyři kompletní útoky.

Ze čtrnácti útočníků po testování zůstalo jedenáct

V první lize má Kometa stabilní vazby s Přerovem a s Třebíčí, spolupracovat může začít i s druholigovým Znojmem. Tahle varianta je po přechodu Orlů z mezinárodní do české soutěže už schůdnější než dřív a Zábranský ji také v první polovině týdně využil, když si odtud do konce kalendářního roku „zapůjčil“ produktivního kanadského šikulu Anthonyho Lucianiho.

Druhý nejproduktivnější hráč loňské mezinárodní EBEL ale následně neprošel koronavirovým testem, respektive výsledek testu měl být hraniční a tedy neprůkazný.

„My jsme měli do Boleslavi ne dvanáct, ale dokonce 14 útočníků!“ rekapituluje patálie s naplněním zápisu o utkání Zábranský. Protože mu ale výsledky z laboratoře do karet nenahrály, museli se pak útočníci točit nepravidelně.

Stejně jako Luciani totiž dopadl i americký snajpr Peter Mueller, testovaný po návratu ze zámoří. Ten je ale zároveň i nachlazený, takže s jeho startem Zábranský nepočítá ani v pátek.

„V posledních třetinách už nám trochu chybí síly, program je náročný. Ale půjdeme nahoru,“ řekl k absencím Komety obránce Jakub Zbořil.

Testy platí Kometa, hráči ale nejsou rozehraní

Oproti minulým sezonám, kdy si (nejen) Kometa operativně pomáhala prvoligovými „pendlery“ na střídavý start, je v této sezoně situace komplikovanější v tom, že každý, kdo má nastoupit v extralize, musí mít negativní test na covid-19.

Kolikrát je málo přehledné, kdo bude smět druhý den nastoupit.

„Laboratoře toho mají moc a neznamená, že když se ozve Kometa, že z ní někdo padne na zadek. Pokud nemá negativní test, nemůže hráč nastoupit, taková jsou pravidla. Jsou nastavena správně, ale v tom kalupu, kdy se hraje obden, to je s nutností opakovat testy kolikrát logistický problém,“ líčí povinnou proceduru Zábranský.

V závěrech sezon, kdy hráči kvůli zraněním vypadávají ze dne na den běžně, obvykle skládá mimo tým ještě jednu tréninkovou skupinu, do níž pak sahá. To ale během pandemie - právě kvůli neustálému testování a výskytu pozitivních výsledků - není proveditelné. Nikdy není dopředu jisté, že hokejista, který by mohl mužstvu pomoct, nebude muset do karantény.

„Kdyby byla v tréninkovém procesu naše juniorka, tak bychom takovou skupinu hráčů vytvořili určitě. Bohužel juniorka na ledě není a první liga začala trénovat teprve před pár dny. Ona je otázka, v jaké formě kluci z první ligy vlastně můžou být a jestli by pro nás byli přínosem,“ krčí rameny Zábranský.

Alespoň tedy jedná s prvoligovým Vsetínem o dočasném přechodu Adama Gajarského do Brna. Počítá i s odchovanci, jako jsou Filip Dvořák nebo Jan Süss.

Sestavu na páteční zápas bude ale stejně dělat až podle toho, jaké výsledky testování se mu po obědě sejdou. Zábranský realisticky počítá s tím, že tak, jak by ji chtěl poskládat, to možné určitě nebude.

I proto má pochopení pro aktuální výsledky Komety, v tabulce až jedenácté. „Nemávám rukou nad tím, že nevyhráváme, jak bychom si přáli. Jasně je cítit, že chybí naše první lajna, která patří k nejlepším v extralize. Mladí kluci někde musí získat zkušenosti. Máme spoustu času na to, zlepšit se. My lepší budeme, ale bude to chvilku trvat,“ vysvětluje.