Když brácha povodí bráchu. Oba Zbořilové bodovali, v pátek se srazí zas

A vůbec poprvé v životě také duo Zbořilů, boleslavský Adam a brněnský Jakub. Větší radost měl starší Adam, Boleslav zdolala Kometu těsně 2:1.

„Dobře jsme bruslili a napadali, bylo jen otázkou času, kdy nám tam něco spadne. Vyhráli jsme zaslouženě,“ radoval se pětadvacetiletý boleslavský útočník, jehož Středočeši loni přivedli ze slovenských Nových Zámků.

Stejně jako třiadvacetiletý bek Jakub je ale brněnským odchovance. Středečního soupeře tedy dobře znal. Pro krátké přestávkové debaty ale vyhledával pouze sourozence. Vždy prohodili slůvko, hecovali se. „Strašně jsem si to užil, na téhle úrovni jsme proti sobě nastoupili poprvé v životě,“ svěřil se Adam Zbořil.

Bratra si v utkání stihl i pěkně povodit. Hned v první třetině proti němu vystřihl kličku, která se mu náramně povedla. Možná by se ten moment dal označit i za nejhezčí akci střetnutí. „Pěkně mě umotal. Hned jsem mu říkal, že jsem to od něj v životě neviděl, málem mě posadil na led,“ uvedl pro Českou televizi s úsměvem Jakub Zbořil. „V tu chvíli mi ale moc do smíchu nebylo,“ dodal bek, který má podepsanou smlouvu s Bostonem a v extralize se rozehrává před startem NHL.

Adam prozradil ještě pikantnější konverzaci: „Brácha mi o přestávce řekl, že jsem šmejd. Co prý jsem mu to udělal.“

I Jakub ale předvedl parádní akci. Puk sebral před svou brankou, odvážně s ním prošel až do útočného pásma a předložil ho Peteru Schneiderovi. V tu chvíli z toho bylo srovnání na 1:1. „Trenéři nás obránce hecovali, abychom víc podporovali útok a tlačili se dopředu. Z toho pramenilo i vyrovnání,“ líčil Jakub Zbořil.

Boleslav se předtím dostala do vedení z přesilovky, když nejmladšímu z klanu Zohornů Radimovi připravil skvělou asistencí gólovou pozici... ano, Adam Zbořil. „Minulý zápas jsme neproměnili sedm přesilovek, dneska nám to tam konečně padlo,“ komentoval to třetí nejproduktivnější boleslavský hráč minulé sezony, jenž zatím letos čeká na první vstřelenou branku.

Kometě v utkání chybělo několik hráčů, takže ani nepostavila čtyři kompletní útoky, točilo se v nich pouze jedenáct forvardů.

„V posledních třetinách už nám trochu chybějí síly, program je náročný. Ale půjdeme nahoru,“ věří Jakub Zbořil ve zlepšení aktuální jedenácté příčky Komety, která i po pěti odehraných zápasech čeká na první tříbodovou výhru.

Pokud jí chce urvat už v pátek, bude muset pokořit právě Boleslav. Oba rivalové jdou totiž znovu proti sobě, tentokrát v Brně. A bratři Zbořilové už se těší na souboj číslo 2.