Kometě se z Ameriky vrátil Mueller, nastoupit se chystá také Hájek

Proč by mělo být jeho působení v mateřském oddíle pikantní? Hájek už se totiž za Kometu chystal nastoupit na začátku sezony, načež změnil názor a oznámil, že má namířeno do Olomouce. Následně tam ale nenašel místo a měl být v kontaktu s Vítkovicemi, kam by to měl nejblíž, protože v Ostravě bydlí s partnerkou.



Věc však vzala ještě jeden - pravděpodobně poslední - obrat a Hájek se připravuje v Brně. Formality s vedením New York Rangers řeší Kometa.

Ve středu v Mladé Boleslavi (od 17 hodin na ČT sport) by ještě nastoupit neměl. Do brněnské sestavy by se však měl po návratu z Ameriky znovu zařadit útočník Peter Mueller.

Peter Mueller z Komety Brno slaví branku svého týmu v extraligovém play off s Hradcem Králové.

„Musíme hrát určitě zodpovědněji než v pondělí doma s Litvínovem. Nenavázali jsme na takovou tu zodpovědnost, trpělivost a herní vůli, kterou jsme předvedli v Třinci. Hlavně ve druhé třetině jsme tím ztratili zápas. Něco jsme si k tomu řekli, chceme se v Boleslavi prezentovat o hodně lepším výkonem,“ řekl asistent trenéra Kamil Pokorný.

Kometa má dál potíže na pozici středních útočníků. Na dva měsíce je se zlomenou rukou mimo hru Vojtěch Střondala, citelně chybí elitní centr Petr Holík a v pondělí nehrál Silvester Kusko. Nově na marodce přibyl útočník Jakub Valský. Týmu pomůžou hráči z Přerova.