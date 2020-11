Hokejový útočník Sobotka po měsíci končí angažmá ve Švýcarsku

Od minulého týdne je Sobotka stejně jako Roman Červenka a Lukáš Lhoták oficiálně v karanténě kvůli nemoci covid-19 zjištěné u několika hráčů týmu.

Sobotka, jenž hrál v minulé sezoně v NHL za Buffalo, přišel do Švýcarska 9. října. Poprvé nastoupil o týden později, neboť musel nejprve do karantény. Ta nakonec jeho angažmá i ukončila. Klub byl nucen odložit čtyři zápasy před listopadovou reprezentační přestávkou a opět by měl začít hrát 10. listopadu.

Rodák z Třebíče přišel do Rapperswilu jako krátkodobá náhrada za zraněného Stevea Mosese, který se už vrátil do sestavy.