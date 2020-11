Sobotka o prohrané premiéře za Spartu: Jezdili jsme s pukem akorát po rozích

Jaké jsou první dojmy z extraligy?

Nechci se pouštět do velkého hodnocení, protože mám za sebou teprve první zápas. Olomouc hrála dobře, dobře to odbránila. Je to nepříjemný soupeř, věděli jsme o tom a prostě nepředvedli na ledě dostatečný výkon.

Přitom v první třetině jste měli převahu.

Převaha tam byla, ale jezdili jsme s pukem akorát po rozích. Chyběl nám hráč před bránou a střela. Když už jsme vystřelili, tak to zablokovali obránci a na gólmana nic moc neprošlo. Ani přesilovky nám nevycházely. Olomouc čekala, ujela a dala z toho gól.

Jaké máte ve Spartě plány?

Jsem tu na měsíc a chci odevzdat sto procent pro Spartu. Pak uvidíme, co bude dál.

Co říkáte na kvalitu sparťanského kádru?

Dobrý, maká se na tréninku a chceme to přenést do zápasu. Bohužel se to tentokrát nepodařilo, ale jedeme dál. V neděli nás čeká další zápas, ty teď jdou rychle po sobě, takže nemá cenu přemýšlet, co se stalo dneska. Soustředíme se na to, co je před námi.