Vyloupená Sparta, pomohl i uzdravený Knot. Minutáž si musím zasloužit, tvrdí

Po roce v zámoří, který strávil na farmě Arizony, se vrátil domů do Česka. Vybral si Liberec, za který nastupoval naposledy před dvěma lety.

Na extraligu se těšil, přípravu mu však zkomplikovala ploténka, kvůli které musel na operaci.

„Přes víkend mě začala bolet noha, přestal jsem ji cítit. V pondělí jsem zjistil, že nejsem schopen bruslit přes pravou nohu a šel jsem na vyšetření,“ pravil po výhře v Praze.

Operace byla jediným možný řešením?

Nebylo ji možné dál oddalovat. Měl jsem s tím problémy už delší dobu, zničehonic se mi to zhoršilo na tréninku. Ale nevybavuju si žádný pohyb, čím bych si to způsobil. Byl jsem z toho smutný, ale lepší, že se to stalo takhle na začátku sezony než třeba někdy v prosinci.

Jak jste na tom fyzicky nyní?

Zápasové tempo nic nenahradí. Člověk může trénovat na suchu jak chce, ale zápas je zápas, některé věci jinde nezískáte, přesto jsem se tvrdě připravoval. Ale cítím se lépe a lépe.

Hrajete hodně. V Budějovicích i na Spartě kolem 21 minut.

Připravoval jsem se tak, abych dokázal hrát hodně minut. Je to ale na trenérovi, jakou důvěru si zasloužím. Doufám, že se na mě může spolehnout a já budu rád, pokud takovou porci minut budu dostávat. Na druhou stranu trenér musí najít balanc, aby mě nezavařil, navíc se musíme rotovat všichni obránci. Není to tak, že Knot přišel, musí hrát co nejvíc, aby se cítil dobře. Minuty si musím zasloužit.

Ronald Knot (vlevo) slaví spolu s Tomášem Filippim gól.

Odehrál jste dva zápasy, tým dvakrát vyhrál. Daří se vám.

V první řadě jsem strašně rád, že se cítím dobře. A když se vyhrává, je to o to lepší. Kdybychom prohrávali, neměl bych se čeho chytit. Kluci hrajou výborně, já se jen přidal. Šlape nám to a snad nám to vydrží.

Pro někoho je možná vaše výhra na Spartě překvapením. I pro vás?

Překvapení to není, zasloužené vítězství. Na toto utkání jsme se připravovali docela dlouho, před takovou kulisou mívají zápasy se Spartou vždycky skvělou atmosféru a přestože v některých pasážích měla Sparta víc ze hry, my jsme byli lepší v klíčových momentech.

Promiňte, mně přišlo, že jste měli zápas poměrně pevně ve svých rukou.

Je to o subjektivním pocitu, možná to bylo jinak. Sparta měla optický tlak, kdy se jí dařilo držet v útočném pásmu, trochu nám to dělalo starosti. Ale je pravda, že nějaké extra gólové šance jsme jí nenabídli. Pro nás úspěšné utkání za tři body.

Liberecký obránce Michal Ivan se raduje ze vstřelené branky. Gratulují mu kolega z obrany Ronald Knot (vlevo) a útočník Martin Faško-Rudáš (77).

A pochválit se můžete za efektivitu v zakončení.

Rozhodně, šancí jsme neměli tolik, ale když už ano, tak se nám z ní podařilo dát gól. A klukům střelcům to pomůže do dalších zápasů, sebevědomí stoupá.

Sebevědomí může po dnešku narůst i Dávidu Hrenákovi v brance.

Zase skvělý, obrovsky nám pomohl, propadl nám tam jen jeden gól v oslabení, ale to se stane. Spoustu toho pochytal. A jen jeden inkasovaný gól na Spartě? Komu se to povede.

A co vaše sebevědomí, myslíte na mistrovství v Praze?

Abych řekl pravdu, tak vůbec. Řešil jsem úplně jiné věci, hlavně návrat do zápasů, protože jsem chtěl pomoct týmu co nejdříve. Teď je pro mě nejdůležitější, abychom vyhrávali, což se nám od mého návratu daří. Chci se dostat do pohody a uvidím, co bude dál.