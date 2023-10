ONLINE: Budějovice v předehrávce hostí Liberec, zaútočí na extraligové čelo?

Motor načal sezonu výborně. Od úvodní porážky na Spartě vyhrál pět ze šesti utkání. A doma zatím nenašel přemožitele - ve třech zápasech ztratil jediný bod. Naposledy si díky pečlivému výkonu přivezl plný zisk z Mladé Boleslavi (5:2).

ONLINE: České Budějovice vs. Liberec Předehrávku 8. extraligového kola sledujeme podrobně.

„Kluci hráli dobře celých šedesát minut a neměli žádné herní výpadky,“ pochvaloval si hlavní kouč Ladislav Čihák.

Útočník Josef Koláček si ale dobře uvědomuje, že postavení Severočechů, jimž patří v tabulce až desáté místo, je zavádějící. „Určitě nesmíme nic podcenit. Trenéři nás na to výborně připraví. Jsme obezřetní a chceme se připravit na všechno, co jde,“ ujistil.

Zatímco doma má Liberec stejnou bilanci jako Jihočeši a za tři zápasy tam ztratil jediný bod, venku se mu absolutně nedaří. Čtyři zápasy, nula bodů, skóre 7:18 a navrch pokaždé minimálně čtyři inkasované góly. Mužstvo kouče Filipa Pešána však povzbudila poslední výhra nad silnými Pardubicemi.

„Jako tým jsme podali doposud jeden z nejlepších výkonů a ukázali kvalitu. Bude ale důležité na to navázat a každým dalším zápasem se ještě zlepšovat. Potřebujeme, aby se hra ustálila a výkony i výsledky byly více konzistentní,“ tuší brankář Dávid Hrenák.

V nedělním 7. kole se právě proti Dynamu poprvé v sezoně poprvé prosadil Michal Bulíř, který by měl patřit k hlavním lídrům ofenzivy Bílých Tygrů. „Jsem rád, že jsem se konečně trefil a doufám, že to ze mě spadne a odšpuntoval jsem to. Bylo to hlavně o hlavě, snažil jsem se myslet na jiné věci. Snad na to navážu a góly budou přibývat.“