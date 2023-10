Vítkovice přivádí posilu s ruskou historií. Zvednout je má Francouz Auvitu

Vítkovice získávají kvalitního hokejistu, který v minulé sezoně slavil se Ženevou švýcarský titul, zlato má i z finské nejvyšší soutěže. V NHL odehrál 58 zápasů, působil v New Jersey Devils a Edmonton Oilers. Vyzkoušel si i severské soutěže.

„Přivádíme do týmu zkušeného a kvalitního obránce, protože nám to zatím v defenzivě moc nejde. Jsme přesvědčení, že hráč formátu Yohanna nám pomůže zlepšit obrannou hru, díky čemuž se zvedne hra týmu celkově,“ uvedl vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček.

Francouzského obránce Yohanna Auvitua (18) dohrává německý útočník Yasin Ehliz (42).

„Máme velkou radost, že se nám podařilo získat takového hokejistu, jakým Yohann Auvitu je. Má zkušenosti z NHL, je mistr Finska, hrál v KHL, má na kontě účast na deseti mistrovstvích světa a k nám přichází v neposlední řadě jako úřadující mistr Švýcarska,“ podotkl Šimíček na adresu ve Finsku usazeného Francouze.

Vítkovice v tiskové zprávě informující o Francouzově příchodu neuvedly, jaké okolnosti doprovázely Auvitovo angažmá na východě. Pouze zmínily, že „v minulé sezoně na úvod krátce působil v KHL v celku Nižněkamsku, ale brzy z Ruska odešel.“

V Soči strávil sezonu 2018/19, po tříleté štaci ve Švédsku a Finsku se do Ruska vrátil. Loni v srpnu, půl roku po vypuknutí války na Ukrajině, kývl na nabídku Neftěchimiku Nižněkamsk.

Záhy o něj přestala mít francouzská reprezentace zájem, stejně jako o krajana Stéphana Da Costu působícího v Jekatěrinburgu.

Na konci listopadu v Nižněkamsku skončil, klub ho nabídl dalším týmům. Až v lednu jej Ženeva pozvala na měsíční zkoušku, ze které se nakonec stala smlouva do konce sezony.

V té současné Auvitu až do středy neměl zaměstnavatele, tím se nyní stávají Vítkovice.

Se třiceti inkasovanými góly mají nejhorší defenzivu v soutěži. Auvitu do Ostravy dorazil ve středu, ve čtvrtek se připojí k týmu k prvnímu společnému tréninku. Do Vítkovic přichází na působení minimálně do konce této sezony s možností uplatnění opce pro následující ročník.