Za vzestupem Budějovic je jistota v bráně. Na chválu je brzy, říká Hrachovina

Brankářská jednička Motoru a 29letý muž v masce Dominik Hrachovina se hned zkraje extraligové sezony dostal do reprezentační formy. Když se zeptáte jakéhokoliv fanouška budějovického hokeje, má jasno: největším tahounem je teď Hrášek (Přezdívka Hrachoviny, pozn. red.).

„Už jsem to také slyšel. Ale zaprvé já góly za tým nedávám a zadruhé po šesti zápasech od začátku je hrozně brzy na někoho pět chválu,“ nepřeceňoval Dominik Hrachovina své výkony po pátečním utkání s Vítkovicemi. Ale kvalitu potvrdil i v neděli, když Motor vyhrál 5:2 v Mladé Boleslavi a byla to teprve čtvrtá výhra v historii na tomto hřišti.

„Ano, je fajn, že jsme teď vyhráli několik důležitých zápasů a jsme v tabulce tam, kde jsme, ale zatím je opravdu předčasné z toho dělat nějaké veliké haló. Sezona bude ještě hrozně dlouhá, pořád je před námi skoro padesát zápasů. Nedělejme tedy žádné ukvapené závěry,“ reagoval Hrachovina.

Dominik Hrachovina na hranici brankoviště v kontaktu s vítkovickým útočníkem Petrem Chlánem.

To, že má velký podíl na umístění v popředí tabulky po sedmi odehraných zápasech právě Hrachovina, ukazují i statistiky. Soupeř Motor zatím vždy přestřílel, ale gólman má průměr dvou branek na zápas.

Komu by se v Motoru mohlo dařit o něco více, jsou útočníci. Až včera v Boleslavi se rozstříleli a byli především hodně efektivní. Naopak obrana vychází, protože tým nedostává příliš gólů. Aktuální skóre je 15:14 a 14 bodů ze sedmi zápasů.

„Máme úplně jiný tým, jiný trenérský štáb, a hlavně naše hra vypadá úplně jinak než v minulé sezoně. Možná tu srovnáváme trošku jablka s hruškama, protože naše současná kvalita je o hodně větší. Zase se ale vracíme k tomu, že je to pořád jen začátek sezony, zítra může být také všechno úplně jinak,“ myslí si hráč s číslem 49 na dresu.

Díky stabilnímu výkonu brankářské jedničky Budějovičtí na domácím ledě zatím neprohráli, byť třeba výkon mužstva nebyl optimální. I proto téměř po každém utkání trenéři Hrachovinu jen chválí. „Dvě třetiny z naší strany nebyly ideální. Na našich hokejkách byla nervozita a v utkání nás udržel skvělými zákroky gólman Hrachovina,“ říkal po Vítkovicích v pátek asistent hlavního kouče Jiří Hanzlík.

Brankář Motoru hlavně těží z letní přípravy. Výrazně zhubl a pracoval na sobě i nad rámec společných týmových tréninků. Teď se mu to v bráně vrací.

„Jasně že mi to pomáhá. Člověk po té uplynulé nedobré sezoně chtěl něco změnit. I u sebe. Léto se k tomu nabízelo, takže i já jsem se snažil udělat nějaké změny. Pořád je to však nějaký proces, pořád se někam posouváte a vyvíjíte, chcete hledat věci, aby vaše práce byla lepší, a podobně. Chtěl jsem se sám zlepšit,“ souhlasí Hrachovina. „Minulou sezonu jsem už hodil za hlavu, co bylo, bylo. Stejně už to nikdo nezmění,“ doplňuje českobudějovický brankář.