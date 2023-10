Náš nejlepší zápas, zářil liberecký brankář Hrenák po nájezdech

„Jsem velmi rád, že to vyšlo, nájezdy už jsou loterie. Kluci v nich ale dali dvě branky, a to mi pomohlo,“ řekl slovenský gólman. Vítězný gól dal Flynn, nájezd proměnil i Filippi. Liberec tak dokázal vyhrát i třetí zápas na svém ledě, všechny čtyři venkovní naopak prohrál.

Byl to váš nejlepší zápas po příchodu do Liberce?

Myslím, že ano. Nejen já jsem takový zápas proti tak kvalitnímu týmu jako jsou Pardubice potřeboval. Myslím, že celkový výkon týmu byl jeden z nejlepších, teď je důležité, abychom se od něj odrazili.

Ještě půl minuty před koncem základní hrací doby jste vedli. Už jste viděl na kontě Liberce tři body?

Snažil jsem se to nevnímat. V poslední minutě, kdy soupeř hraje šest na pět, se může stát leccos a před brankou vznikne chaos. Kluci odvedli super práci, blokovali střely, bohužel Pardubice to v závěru při hře bez brankáře dobře sehrály. Bod navíc jsme si ale zasloužili. Tímhle zápasem jsme ukázali, že i my umíme hrát kvalitní hokej.

Liberec nevstoupil do sezony dobře, bral jste si to jako letní posila týmu osobně?

Mám od sebe ta nejvyšší očekávání a ani já nejsem spokojený s tím, jaký jsme měli začátek. Ale člověk se může buď litovat, nebo na sobě o to víc pracovat.

Jak těžké se bylo dát psychicky dohromady po páteční jasné prohře 2:5 ve Varech?

Bylo to náročné, ale druhý den už s tím stejně nic nenaděláme. Nejdůležitější bylo, jak zareagujeme, a my jsme zareagovali správně. Doufám, že takhle budeme pokračovat.

Doma se vám daří, ale zvenku nemáte ani bod a teď hrajete tři zápasy u soupeřů. Co změnit?

Je důležité hrát tam stejný hokej jako doma. Proti Pardubicím jsme znovu ukázali, že kvalitu máme. Musíme dodržovat systémové věci a pak dokážeme i my sbírat body.