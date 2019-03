Tým šel na hranu svých možností, říká zlínský kouč Svoboda

„Mužstvo se posouvá správným směrem,“ těší Svobodu a na podporu svých slov ukazuje analýzu statistických činností týmu. Až na výjimky vykazuje lepší čísla.

Jak vám bylo loni, když se potvrdilo, že sezonu začnete bez čtyř stěžejních hráčů?

Pozitivní bylo, že už jsme nebyli na sestup, ale že nás pasovali na dvanácté místo. (úsměv) Předchozí sezona byla extrémně těžká. Odsuzovali nás k baráži. Nedůvěra byla velmi silná. Nikdo nevěřil, že to můžeme s Larrym (asistent Martin Hamrlík) zvládnout. Podařilo se to. Letošní sezona byla lehčí v tom, že už jsme měli zažitý rytmus, tolik věcí nás nepřekvapilo. Tým jsme si zpracovávali sami, vytvářeli si vazby s hráči. Jasně, bylo by příjemnější, kdyby odešel jen Bukarts a Šťastný zůstal. Ale věděli jsme, co nás čeká, a zase jsme to zvládli. Předkolo se podařilo díky fantastické poslední čtvrtině. Už se s tím ani moc nepočítalo. Po domácí porážce od Litvínova se psalo, že máme černého Petra, jedenácté místo.

Od lednového návratu brankáře Kašíka jste vyhráli 11 ze závěrečných 18 zápasů základní části. Byl jeho comeback klíčem k postupu do předkola?

Byl to důležitý předěl sezony. I přes veškeré pochyby si stihl napravit horší reputaci, s kterou odcházel z Komety. Skvělými výkony dotáhl tým do předkola.

Když se naskytla šance získat Kašíka zpátky, hned jste řekl ano?

Tohle bylo kolektivní rozhodnutí všech zainteresovaných. Víc by k tomu měli říct manažeři, protože to byla jejich práce. My trenéři jsme souhlasili. Na základě předchozích zkušeností jsme byli přesvědčení, že Libor je schopen tým táhnout.

V ofenzivě mužstvo nakonec táhla lajna Ondráček - Fořt - Kubiš, která zažila fantastickou sezonu. To jste asi nečekali, že?

Na začátku sezony nás potkal nepříjemný zásah. Po předzápasovém období vypadl kvůli zranění útok Okál - Honejsek - Herman, se kterým jsme počítali jako s prvním. Nakonec to přineslo i pozitivum. Vyplavali hráči, kteří asi dosáhli svého dosavadního výkonnostního maxima. Fořt, Kubiš a Ondráček odtáhli celou sezonu. Byli skvělí.

Čtvrtfinále vám těsně uteklo. Ještě vás to mrzí?

Dnes se všechno posuzuje jen podle výsledků. A tady bych použil slova šéfa basketbalistů FC Bayern Daniela Baiesiho, který působil i v NBA: „Úspěch není jen výhra, ale dosažení maxima svého potenciálu jako jedinec nebo organizace.“ Musíte být spokojený s tím, že tým odvedl, co měl. Byli bychom rádi, kdybychom se dostali dál. Ale jsem přesvědčený, že tým šel na hranu svých možností. Nebudeme si nic nalhávat. S Libercem by to bylo ve čtvrtfinále velmi složité i vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost doplnit do týmu hráče. Celkově vzato jsme se ve většině aspektů hry zlepšili. Dostali jsme pod sebe pět týmů. Z toho všeho plyne, že předkolo je úspěch. Týmový úspěch.

Navíc jste vrátili do hlediště fanoušky. Oproti předchozí sezoně se zvedla průměrná návštěvnost bezmála o tisíc lidí.

Fanoušky bych chtěl pochválit. Hlavně za to, jak ocenili výkon mužstva. Kolikrát jsme neuhráli výsledek, ale hráči tam nechali všechno, na co měli. Že fandili, to byla obrovská podpora pro týmový výkon. Když se to ještě sešlo s výsledky jako v zápasech proti Spartě, Vítkovicím nebo Brnu, byla z toho euforie. Největším zážitkem byl ale čtvrtý zápas předkola a vítězný gól v prodloužení. Končili jsme lépe než rok předtím s Olomoucí.

Jak hodnotíte letní posily?

Edgars Kulda měl výbornou přípravu, v sezoně byl slušný, nebyl to propadák. Michal Poletín se bohužel nepovedl, ale tak je to v mnoha jiných týmech. Rozhodně nezklamal Herman, i když jeho lajna mohla dát týmu více. Honejsek už měl závěr sezony lepší, Okovi (Okál) se bohužel sezona i vinou těžkého otřesu mozku nepovedla. Ale rozhodl čtvrtý zápas předkola a aspoň něco si může ze sezony vzít. Chytili se mladí. Gazda odehrál sezonu velmi dobře. Fryšara patří mezi stabilní hráče, na které se toho dá naložit hodně. I díky dobré práci celého trenérského týmu se pořád dostáváme ve výkonnosti týmu na jednotlivých věcech výše, přestože každou sezonu odcházejí klíčoví hráči: Blaťák, Holík, Říčka, Kotvan, Marušák, Veselý, Šťastný, Bukarts...

Řekl jste, že tým letos dosáhl svého maxima. Kam až může v budoucnu dojít?

Potenciál tady je. Pokud by se přidala výrazně Honejskova lajna a ostatní zůstaly na letošní výkonnosti, tak se má kam posouvat. Pozitivní je, že po dvou letech nebude nikdo z klíčových hráčů odcházet.

Řada hráčů má za sebou životní sezonu v extralize. Jak jste to z nich vymáčkli?

Dostali roli, kterou nikdy předtím neměli. To je první věc. Pak je to na nich, aby se s tím popasovali. Zvládli to bezvadně. Jsem rád, že se to povedlo. Před loňskou sezonou se psalo - kdo tady bude hrát? Šťastný? Nakonec skončil v nároďáku. Dneska tam máme Fořta. Nikdy se nemohl ve Zlíně prosadit. Jsem za něho rád. Znal jsem ho z juniorky jako lídra, výborného hráče. Pomohlo mu, že získal sebevědomí. Každý hráč má potenciál. Otázkou je konkurence v týmu a jakou dostane roli.

Baví vás práce s „opomíjenými“ hráči?

Je fajn ocenění trenérské práce, když vidíte, že jste hráče pomohli posunout. Že má na víc, než si myslel, nebo než si myslel někdo jiný. Šanci si zasloužíte tím, že máte nějakou výkonnost. Jinak je to „gamble“. Tihle hráči si šanci zasloužili a potvrdili to, což je skvělé.

Takový útočník Pavel Sedláček přitom ještě v sezoně 2016/17 živořil ve druholigovém Šumperku. Jak se vám ho podařilo vrátit do velkého hokeje?

Výhodou je, že velkou část kluků znám z mládežnických kategorií. Pavla od šesté třídy. Každý hráč má svoji roli. Musel těžko kousat, když mu podsouvali, že dal jednu branku. Letos má osm branek, deset asistencí a jeden gól v play off. Kolik hráčů z extraligy to má? Je to jednoznačně hráč, který je nepostradatelný do oslabení. Tuhle roli přijal a teď se mu to vrátilo a přidal nadstavbu.

V předkole jste museli při velké marodce nasadit pět hráčů z první ligy. Jak zvládli přechod o soutěž výše?

Kariéra se prodlužuje a na klucích, které jsme si stáhli z Přerova, je to znát. Vidí, že má smysl o extraligu bojovat. Můžou jít na výsluní. Dufek i Krejčík nás příjemně překvapili svojí výkonností. Patří ve svých týmech k lepším. Vůbec nejsou bez šance se do extraligy prosadit.

Pro Zlín je to jedna z cest, jak tým doplňovat, že?

Je to pořád dokola otázka finančních možností. Proslýchá se, kdo má jaké v extralize možnosti. Kdo by nechtěl mít Jordána v obraně, a ne si vychovávat někoho... V první lize je spousta hráčů, kteří na extraligu mají. A tak to bylo vždycky. Pak jsou v extralize hráči, kteří si postavení neudrží. U nás bylo prolínání s první ligou větší, protože jsme jiné možnosti neměli. Nemohli jsme si jednoduše vzít hráče z extraligy. A kluci z první ligy to svojí vnitřní motivaci a touhou ukázat se zvládli perfektně.

Ve dvojici s Hamrlíkem vypadáte sehraně. Je to tak?

Všechno se sešlo. Ríša Hrazdira je skvělý guru pro gólmany. S Larrym jsme se doplňovali. Je pracovitý. Velice se zajímá o trendy. Přichází s novými věcmi, i z NHL. Spolupráce byla bezproblémová. Nebyly žádné rozpory. Shodli jsme se, co chceme hrát, jak to chceme hrát.

Končí vám smlouva, novou jste ještě nepodepsal. Máte chuť pokračovat?

Ukazuje se, že to někam vede, takže by to bylo fajn. Čekám na rozhodnutí manažerů. Pořád to musíme porovnávat s tím, jaké byly ambice jiných týmů. Litvínov, Sparta jsou pod námi. Píšou, že Sparta neměla silný kádr. Vzal bych si kohokoliv ze Sparty. Myslím si, že práce je dobře rozdělaná.

Lákalo by vás trénovat tým jako Kometa?

Bavili jsme se o tom s Larrym. Naskočili jsme do extraligy jako no name. Získat si kredit trvá. I když jsem nastoupil k juniorce, slýchával jsem hlasy, jestli na to mám. Když už kredit máte, tak vás hráči berou jinak. Je fajn dělat se špičkovými hráči. Larry kolikrát přišel s dobrými nápady z NHL. Pak jsme se uklidnili. Můžete si to namalovat, můžete to trénovat, ale stejně víte, že hráče z NHL nemáte. Souhlasím s názorem Miloše Hořavy (kouč Mladé Boleslavi), že práce s týmem trvá. V prvním zápase předkola v Boleslavi jsem byl překvapený, že hráči dělají úplně jiné věci. Stresem a tlakem se vrátili někam jinam. Přitom by věci měli mít už zažité, dělali jsme je dva roky. Tak dlouho trvá, než je váš rukopis na týmu vidět.

Jaké máte ambice?

V tomhle jsem asi hodně přízemní. Jsem spokojený s tím, co jsme předvedli. I odezva lidí, kterých si vážím a které respektuju, je pozitivní, což znamená, že to není špatně. Stojím si za tím, že sezona byla úspěšná.