ONLINE: Boleslav, nebo Zlín? Pátý zápas určí posledního čtvrtfinalistu

Zatím to byla pokaždé Boleslav, kdo se ujal vedení v sérii, kdežto Berani naopak museli dotahovat. Naposledy tak učinili v pátek, kdy porazili Středočechy 2:1 po prodloužení díky trefě Zdeňka Okála v čase 68:33. Zlín si výhrou vynutil rozhodující pátou bitvu.

„Dali jsme do zápasu úplně všechno. Snažili jsme se nemyslet na to, že by nám porážka ukončila sezonu,“ řekl v pátek s úlevou zlínský útočník Tomáš Fořt.

On a jeho spoluhráči teď budou odvracet stejnou hrozbu, ovšem s tím rozdílem, že případná výhra by moravský celek posunula do čtvrtfinále. Stejnou šanci však mají ve vyrovnané sérii také hráči Boleslavi. „Je spravedlivé, že rozhodne pátý zápas,“ uznal mladoboleslavský trenér Miloslav Hořava.