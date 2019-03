Manažer Hosták: Konec v předkole není úspěch, fandy Zlína jsme potěšili

„Když skončí sezona jinak než titulem, tak je ve vás svým způsobem prázdno. Ale cítím to tak, že je to pro mě výzva pustit se do práce na další sezonu. Naše práce nikdy nekončí. Kluci budou mít volno, ale my ne,“ říká Hosták.

Zklamání vyprchává pomalu?

Chtěl jsem, abychom oproti loňsku pokročili dál. Jediný krůček byl v tom, že jsme předkolo odehráli na plný počet pěti zápasů. Rozhodně nejsem nadšený.

Štve vyřazení o to více, že mezi vámi a Mladou Boleslaví nebyl prakticky žádný rozdíl?

Loni také ne. I proti Olomouci byly všechny zápasy na jeden gól. V Boleslavi rozhodlo to, že jsme nedokázali proměnit šance.

A kdybyste měl sezonu shrnout v globále?

Musíme ji hodnotit optikou toho, jak jsme tady seděli loni. Vypadli jsme v předkole. Věděli jsme, že nám odejdou čtyři klíčoví hráči. Věděli jsme, že pokud se podaří domluvit všechny peníze, které jsem celý rok sháněl, tak nebudeme mít deset milionů korun. Situace nebyla růžová. Pochopil jsem, že pokud chceme nějaké hráče a posily, tak v lednu to už těžko doženeme.

A hodnocení sezony?

Trochu jsem se zamyslel. (úsměv) Za mě je to úspěšná sezona. Není to kolosální úspěch, ale také žádný propadák. Máme zdravou ekonomiku, budeme pravděpodobně trošku v plusu. Skončili jsme devátí. A ještě jednu věc bych chtěl vyzdvihnout.

Povídejte.

Hlavně v závěru sezony jsme rozdávali lidem radost. Když si vzpomenu na prodloužení čtvrtého zápasu předkola, tak takhle bych si představoval hokej ve Zlíně. Tenhle barák byl plný radosti. Udělali jsme obrovský kus práce. Všichni, trenéři, hráči... Vypadnout v předkole není úspěch. To je jasné. Ale lidi jsme nějakým způsobem vtáhli do dění. Dopřáli jsme jim to, kvůli čemu by měli na hokej chodit, kvůli čemu se dělá. Byla to zábava.

Potěšit vás musel i herní progres, že?

O tom jsem mluvil už loni, i když média k tomu byla dost skeptická a nepsalo se o tom. Robert s Larrym (trenéři Svoboda a Hamrlík) to mají nastavené směrem, kudy se moderní hokej ubírá a bude ubírat. Zlín jsem znal jen z komentování, ale věděl jsem, že se tady hraje obrana středního pásma, hodně zataženě a defenzivně. Za poslední dva roky jsme udělali ohromný posun v aktivitě. Aktivně napadáme, daleko více bruslíme. Samozřejmě tím, jak se to kluci postupně učí, tak vznikají díry v obraně a více inkasujeme. To je logické.

Takže od téhle cesty neustoupíte?

Tohle je způsob, jak si získat diváka. Kdo je soudný, musí uznat, že se naše hra zatraktivnila. Že hrajeme zajímavější hokej. Navíc si myslím, že je to v dnešní době cesta k úspěchu. Ale je třeba najít vhodné typy hráčů, které tohle budou umět.

Mnozí vás po odchodu čtyř stěžejních hráčů pasovali do play out, ne-li do baráže. Byl jste překvapený, jak jste zvládli základní část?

Ne. Hned od začátku jsem týmu věřil. A věřil jsem, že máme i na čtvrtfinále, což se nakonec ukázalo. Chyběl kousek. Jasně. Někteří hráči překvapili velmi pozitivně, někteří zůstali za tím, co jsme očekávali. Ale tak to bývá vždycky. Nejcennější ve zlínské kabině je, že všichni šlapou a chtějí svým dílem přispět, i když to někomu jde a jinému ne.

Loni jste touto dobou nevěděli, jak bude vypadat tým. Teď máte podepsané skoro všechny hráče, že?

Ze základního kádru zbývají Honejsek, Kulda a Valenta, s nimiž jednáme. Ale je tady otázka trenérů. Ještě nejsme rozhodnutí. Podle toho se bude dotvářet kádr. Teď ho vidím hodně kompaktní. Ale budeme hledat někoho, kdo by nás opravdu posílil. Kdo by pomohl.

Připouštíte, že tandem Svoboda - Hamrlík skončí?

Existují všechny varianty. Do konce března bychom chtěli mít jasno. Více bych to nechtěl rozebírat.

Tak zpátky k posílení týmu.

Potěšilo mě, že kluci z první ligy, kteří naskočili, ukázali velkou životaschopnost. S tím se dá dál pracovat. Druhá věc, o níž jsem mluvil před loňskou sezonou a letos byla ještě palčivější, je fakt, že nemáme tvořivého centra. To je nejdůležitější post, který hledáme.

Je to o financích. Budete na něho mít?

Budeme.

Někteří hráči vyletěli. Bylo o to těžší je udržet?

Museli jsme zareagovat, protože měli životní sezony. Nepodepisovali kontrakty ve stejné výši jako předtím.

Mužstvo táhl útok Ondráček - Fořt - Kubiš. To jste asi nečekali, že?

První lajna mě překvapila. To vlastně ani neměla být první lajna. Nejsou to žádní nováčci, ale nikdy ji nehráli. Překvapilo mě, jak na sebe dokázali převzít roli těch, kteří budou rozhodovat zápas.

Předkolo jste dohrávali s pěti hráči z první ligy. Plánujete, že některý z nich dostane šanci hned od začátku přípravy?

To je otázka na trenéry. Musí říct, který hráč jim zapadne více, který méně. Máme i svoje mladé kluky, kteří něco odehráli. V podhoubí konkurence bude. Ale byl bych rád, kdyby všichni, kdo za nás nastoupili, byli nějakým způsobem k dispozici.

V lednu jste šokovali trejdem brankářů. Hráči říkali, že kabinu pozitivně ovlivnil návrat Libora Kašíka. Souhlasíte?

Vnímal jsem to stejně skoro hned, když se tady Kaša objevil. Nesouviselo to ani tak s výkony, jako s náladou. Kaša mi přijde otevřenější. Řekl bych, že kabinu rozzářil, přestože přišel po nevydařeném angažmá v Rusku a nic moc to nebylo ani v Brně.

Sezona se zrovna lámala. Neměl jste obavu, že jdete s trejdem na nejcitlivějším postu do rizika?

V takovém případě jdete vždycky do rizika, protože nevíte, jak je hráč v dané chvíli připravený. Neměl jsem pochyby, že Kaša je výborný gólman a že se časem do toho dostane. Nevěděl jsem jen, jak rychle to bude.

Letos naposledy se hraje baráž. Co na to říkáte?

Nepřijde mi to dobré pro hokej, pro diváky, pro porovnání prvoligisty s extraligovým týmem. Široká baráž je dobrá. Dá se diskutovat o systému dvou extraligistů a čtyř prvoligistů, jaký byl ve Švédsku, aby prvoligové týmy neměly tak náročné play off.

Trenéři Martin Hamrlík a Robert Svoboda na tréninku hokejistů Zlína.

Bude přímý sestup posledního znamenat větší stres?¨

Nepříjemné je to v tom, že tady mluvíme o zapojování mladších hráčů. Že by měli dvacítkáři dostávat větší prostor. Udělali jsme jim kvóty, letos jsme je zrušili a příští rok je přímý sestup. Tím pádem nemáte žádný záchranný prostředek, žádnou záchrannou brzdu. Jsem zvědavý, kdo si dovolí postavit dvacítkáře, kteří nebudou na úrovni starších kluků. Je to krok k tomu, aby mladí hráli ještě méně než doteď.

A jak pokročila příprava modernizace Zimního stadionu Luďka Čajky?

Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny, která se pravidelně schází. Je v ní zastoupena většina stran, všichni si mohli říct své a docela podrobně sledují proces. Teď vzniká materiál, který by to měl o kousek posunout. Má se schvalovat na dubnovém zastupitelstvu. Za politiky nemůžu mluvit, ale všichni se tváří velice vstřícně a konstruktivně v rámci problémů, které tam řešíme. Optimální scénář je jasně daný. Pokud se to skutečně schválí v režimu, který připravujeme, tak bychom na jaře roku 2021 měli začít rekonstruovat. Jsem optimista.