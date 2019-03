Čekání skončilo. Liberečtí hokejisté jdou do boje o trůn, jako favorité

Jako vítězové základní části extraligy jdou Bílí Tygři do rozhodující části sezony v roli favoritů. Věří jim nejen fanoušci a hokejoví odborníci, ale také bookmakeři sázkových kanceláří.

„Vnitřní sílu v týmu cítím od prvního kola, všichni věříme ve společný úspěch. Je tady výborná parta a doufám, že je to další aspekt, který nám může pomoct k cíli,“ říká jeden z klíčových libereckých hráčů, obránce Ladislav Šmíd.

„Máme ty nejvyšší ambice, do play off ale rozhodně nevstupujeme jako jediný favorit. Doufám, že využijeme našich zkušeností a znovu zvládneme první zápas,“ věří trenér Filip Pešán, který tým Liberce už dvakrát dovedl do finále a v roce 2016 až k mistrovskému titulu.

Tehdejší triumf v současném týmu pamatují brankář Schwarz, obránci Derner a Ševc i útočníci Birner, Jelínek, Krenželok, Lakatoš, Ordoš, Špaček, Valský a Vlach. Dlouhé čekání na play off si Liberečtí zkrátili soustředěním ve Frýdlantu, tým utužili i pondělní grilovačkou přímo na ochozu arény pod vedením „šéfkuchaře“ Aleše Pařeze, jinak kondičního trenéra.

Derby s Boleslaví mají vždycky velký náboj, natož v play off. Obzvlášť pikantní bude pro libereckého útočníka Radana Lence, který hrál do loňska za Boleslav a pamatuje i semifinále z roku 2016, kdy Boleslav padla s Libercem 0:4 na zápasy.

Mladá Boleslav narozdíl od Liberce nevypadla z herního rytmu, účast ve čtvrtfinále si musela vydobýt v předkole se Zlínem. „Já se na Liberec moc těším, zápasy s nimi mají daleko větší náboj. Stojíme proti silnému týmu, který hraje skvěle defenzivně i ofenzivně, navíc se může opřít o výborného gólmana. Chceme si sérii užít, na druhou stranu do toho půjdeme po hlavě s tím, že bychom mohli uspět,“ prohlásil boleslavský kapitán Michal Vondrka.

Liberecká aréna je na oba úvodní zápasy čtvrtfinále vyprodaná, čeká se 7 a půl tisíce fanoušků. Plno bude i na parkovištích, a tak pořadatelé žádají diváky, aby využili městskou hromadnou dopravu, která bude posílená. Hala bude otevřená už hodinu před startem zápasu.

Bílí Tygři chystají na play off i speciální ceremoniál, který odstartuje deset minut před úvodním vhazováním. „Zahajovací choreo a jeho celá podoba bude stát určitě za zhlédnutí, jeho podoba bude hodně emotivní a obsahuje nejen nové videosekvence ale i světelnou show. Tohle je určitě jeden z momentů, proč se vyplatí být v aréně včas,“ uvedl viceprezident klubu Lukáš Přinda. Slavnostní buly vhodí známý bojovník MMA Karlos Vémola.