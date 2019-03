Zlínskou sezonu prodloužil Okál. Je to spravedlivé, uznal kouč Boleslavi

Minulý pátek si v posledním kole základní části doma zajistili postup do extraligového předkola. O týden později si hokejisté PSG Berani Zlín před svými diváky prodloužili sezonu ještě minimálně o jeden zápas.

Berani udolali Mladou Boleslav v prodloužení 2:1 a vynutili si tak rozhodující utkání. Jeho vítěz bere vše a za odměnu si zahraje čtvrtfinále.

„Je to veliká bitva o každý metr ledu. Dali jsme do zápasu úplně všechno. Snažili jsme se nemyslet na to, že by nám porážka ukončila sezonu,“ prohodil zlínský útočník Tomáš Fořt.

Je s podivem, že bitva dvou zcela rovnocenných soupeřů se poprvé prodlužovala až ve čtvrtém utkání.

Od stavu 1:1, který v něm stanovil na konci první třetiny Fořt, bylo evidentní, že kdo dá gól, vyhraje. Obě mužstva znovu drželi brankáři, kteří chytají v sérii s úspěšností vysoce převyšující 90 procent. A zaslouženě byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu.

Zlínským hrdinou večera se však stal Zdeněk Okál. V čase 68:33 zakončil samostatnou akci střelou mezi betony jinak jistého Růžičky.

„Jak se od nás štěstí odklonilo ve třetím zápase, ve kterém jsme byli o malinko lepší, tak teď jsme ho měli veliké. Před gólem měl soupeř tutovku, z protiútoku se nám ale podařilo skórovat,“ oddechl si zlínský obránce David Nosek. „Každý si uvědomoval, že sebemenší chybička může znamenat konec sezony. Znovu to bylo o jednom dvou gólech.“

Až ve čtvrtém zápase neplatilo pravidlo, že kdo vsítí první branku v zápase, vyhraje. Zlín výsledek otočil a dostal do žil dovolený psychologický doping.

„Jsme v euforii. V sobotu si to rozebereme a pokusíme se v Mladé Boleslavi vyhrát,“ pronesl Nosek.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička likviduje v krkolomné pozici šanci Zlína. Dotírá před ním domácí Antonín Honejsek

Zatímco v pátek byl větší tlak na Beranech, v neděli už budou ve stresu oba celky. „Domácí prostředí je v pátém utkání výhodou,“ uvědomuje si Nosek.

Zlínští se chtějí inspirovat druhým duelem, který vyhráli v Mladé Boleslavi 2:0. „Ten zápase se nám povedl hodně. Boleslav nehrála s takovým nasazením,“ vypíchl Nosek.

To však v neděli nehrozí. Porážka znamená předčasný konec sezony a dovolenou. „Je spravedlivé, že rozhodne pátý zápas,“ uznal boleslavský trenér Miloslav Hořava.

„V sérii chybí jen více branek. Je to úporný boj. Na hráčích je vidět, že jim ubývají síly,“ všiml si jeho zlínský protějšek Robert Svoboda. „My jsme rádi, že jsme potěšili naše fanoušky.“

Pokud zvládnou Berani i nedělní mač, můžou se jejich příznivci těšit po třech letech na čtvrtfinále.