Musíme zklidnit svou hru, radí zlínský útočník Fořt před další bitvou

„Stačilo proměnit tutové šance, které jsme měli, a mohli jsme v klidu vyhrát,“ posteskl si Fořt

Jednu takovou jste měl za nerozhodného stavu i vy. Co chybělo k tomu, abyste v nástupu do třetí třetiny skóroval?

Na to se těžko odpovídá. Když řeknu cokoliv, bude to znít, že se vymlouvám. Měl jsem to proměnit. Byly tam nějaké aspekty, gólman to chytil. Tím bych to uzavřel.

Hrála Boleslav jinak než v minulém zápase, který jste vyhráli?

Jsou velice bruslivý mančaft, všichni jsou fyzicky zdatní. S nimi je těžké hrát, ať nasadí jakýkoliv systém.

Zápas rozhodla první formace hostů, do níž se po nemoci vrátil Michal Vondrka. Jak se proti nim hrálo?

Nemyslím si, že by proti jiným lajnám vyčnívali. Jsou to výborní hráči, ale nemůžete se soustředit jen na jednu lajnu.

Jakmile šli hosté ve 45. minutě podruhé do vedení, hodně zahustili obranné pásmo. Bylo hodně těžké dostat se pak do šance?

Tak to bylo celý zápas. Bránili dobře. Přesto jsme si vytvořili tutové šance, které jsme měli proměnit.

Doplatili jste i na nevydařené přesilovky, že?

V sérii je to tak, že my přesně víme, jak to hrají oni, a naopak. Ale stejně jsem měl v přesilovce tutovku. Kdybych to proměnil, využili jsme ji, takže je zavádějící tvrdit, že nám nešly.

Co musíte změnit do čtvrtého utkání, abyste stav série vyrovnali?

Asi se trošku zklidnit, abychom proměňovali šanci. Když se to podaří, je tu velká šance, že uspějeme. Věřím tomu, že sérii otočíme.