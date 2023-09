Extraliga hledá superlativy. Rekordní rozjezd, prospěl i exodus z Ruska

Dobře, to poslední je asi nejhůř měřitelné a dost záleží na vkusu, ale kdo ve středu večer viděl hit soutěže mezi Spartou s Pardubicemi (4:3 po nájezdech), nenudil se.

„A to bych očekával ještě o malinko víc emocí,“ prohodil pardubický kouč Václav Varaďa. Nechyběly ale zvraty, potyčky, bouřlivá kulisa, pohledné kombinace a zábava, která i s prodloužením trvala bezmála tři hodiny. Docela slušná podívaná na půlku září, kdy si týmy teprve kolíkují bojiště a rozhýbávají těla po nekonečné letní dřině.

„Na to, že šlo o třetí kolo, to byl z obou stran velmi kvalitní zápas,“ uznal nakonec i přísný Varaďa. „A bude to jen gradovat, až se potkáme znovu.“

Setkají se po třech střetech v základní části třeba i ve finále? „Nejvíc se samozřejmě mluví o Spartě a Pardubicích, nezapomínejme ale na Vítkovice, Hradec a Třinec,“ vyřkl brněnský kouč Patrik Martinec už před rozjezdem soutěže. „V mých očích všechny týmy posílily a přivedly skvělé hráče. Myslím si, že to bude nejlepší extraliga za posledních dvacet let.“

Pozitivní dopad tragické války

Možná dost troufalý výrok. Hokejový romantik nejspíš nezapomene na sezonu 2012/13. Ke stárnoucím členům zlaté generace jako Ručinský, Straka nebo Čajánek přibyla esa typu Jágra, Plekance, Krejčího či Židlického, které dočasně nahnala do extraligy výluka NHL.

Od té doby ale zřejmě kvalitnější podívaná na českých zimácích nebyla. Hovoří o tom trenéři, experti i samotní hokejisté.

„Jsem tu čtvrtým rokem a musím říct, že od doby, co jsem přišel, mi přijde, že extraliga jde pořád nahoru. Je tu spoustu nových kvalitních hráčů,“ přikývne útočník Sparty Roman Horák. A jeho spoluhráč Pavel Kousal doplňuje: „Všechny týmy jsou našlapané. Když se navíc zavřelo Rusko, spousta hráčů se vrátila. Extraliga je teď na vysoké úrovni.“

Návštěvnost v extralize 5 724 diváků činí průměr z rekordní sezony 2019/2020. 5 703 diváků je průměr na počátku aktuálního ročníku.

Pokud nejste zrovna znalci prostředí, zmínku o Rusku je vhodné trochu vysvětlit. Loňská invaze Putinových vojsk na Ukrajinu ovlivnila, stejně jako jiná odvětví, i hokejové dění. Na trhu nastal nevídaný mumraj, hromadný exodus zahraničních hokejistů z KHL a snahy o vypovězení smluv či jiné vypořádávání.

Nejlepší hokejový materiál v Evropě se už nenachází v Rusku, nýbrž ve Švédsku či Švýcarsku, odkud nejlepší cizinci přirozeně vytlačují méně kvalitní plejery. Dominový efekt nyní naplno způsobuje, že horší, ale přitom stále schopní borci proudí do extraligy, v níž už od minulé sezony bruslí několik dalších navrátilců z KHL.

„Liga se každým rokem zkvalitňuje, přicházejí do ní dobří hráči,“ souhlasí i pardubický obránce Peter Čerešňák a vypíchne i jiný aspekt přispívající k extraligovému rozpuku. „Víc lidí chodí na hokej, tím pádem je v extralize víc peněz a kluby si dovolí zajímavější hráče.“

Davy lidí. A vyčkávající Jágr

Už zahajovací kolo před týdnem ohlásilo rekordní návštěvu, průměr na zápas činil 6 558 diváků. Jednotlivá kola bývají dost zkreslená, ale i po čtvrtečním klání Třince s Libercem si před pátečním zkompletováním třetího kola měla soutěž perfektní průměr 5 703.

Jen pro připomenutí, rekord drží předcovidový ročník 2019/20, kdy základní část soutěže navštívilo přes dva miliony lidí, což zprůměruje 5 724 diváků na zápas.

Předchozí sezony nasvědčují, že zájem v následujících týdnech lehce opadne, obzvlášť když bude slunce o víkendu spíš lákat k posledním podzimním výletům než k pobytu na zimáku. Okolo Vánoc ale návštěvy rostou, a pokud si soutěž zachová náboj a napínavost i v závěru základní části, narváno bude také na přelomu února a března.

Jaromír Jágr sleduje počínání Kladna v zápase s Pardubicemi.

„Každý může porazit každého,“ podotýká sparťan Kousal. Dokládá to i Čerešňák, jehož Pardubice při posledních výpravách vyzvaly silnou Spartu a největší outsidery z Kladna. „Rozdíl mezi nimi je v individuální stránce,“ uvažuje slovenský zadák. „Když ale Kladno bojuje a dobře forčekuje, je hodně nepříjemné a potrápí dost týmů, které ho podcení.“

To zní jako ujištění, že soutěž rajcuje i vyrovnaností. A stále nezapomeňte, že se do ní může zapojit také Jaromír Jágr, který by zejména při venkovních duelech Kladna platil za výborný marketingový tahák pro lidi: Co když ho uvidíme naposledy? Byl by to jen další prvek do sezony, jež získává punc výjimečnosti.