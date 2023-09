ONLINE: Hrají Vítkovice, Kometa zabojuje o první body. Hradec hostí Boleslav

Hradec i Vary pokračují ve vydařených výkonech z přípravy. Mountfield drží v součtu s předsezonními zápasy sérii šesti výher. Teď ale stojí proti Boleslavi, která jej v sedmi z posledních osmi vzájemných utkání porazila.

Bruslaře trápí špatné oslabení, jinak při ztrátách s Libercem i Vítkovicemi herně příliš neztráceli: „Tým si zatím sedá. Proti Vítkovicím jsme odehráli dobrý zápas, jen jsme měli být lepší směrem dopředu jako v zápase s Libercem. Naším, ale i mým, hlavním problémem bylo, že jsme často faulovali,“ podotkl útočník Zach Osburn.

Energii čeká také soupeř, proti němuž nemá příliš úspěšnou bilanci, další z moravských týmů v soutěži. Po výhrách nad Vítkovicemi a Kometou se Západočeši zastavují v Olomouci. Připomenou si tak duel předkola play off z předešlé sezony, kdy je Hanáci vyřadili.

„Myslím, že v hlavách už to nebude. Teď je nová sezona a jede se zase od začátku, ale samozřejmě když pak půjde do tuhého, možná si na předkolo někdo může vzpomenout,“ dodal Jakub Orsava, jenž s Morou zatím získal tři body za vítězství nad Kladnem.

Právě Rytíře čeká další těžká šichta v boji o první body. V Ostravě, proti semifinalistovi předešlého ročníku, který před vlastními fanoušky touží odčinit těžký úvodní debakl 2:6 od Varů.

„Musíme zlepšit produktivitu, to nechám na trenérech. Nemůžeme překopat systém a nějak to měnit. Spíš drilovat všechno, co děláme, aby to bylo lepší,“ domnívá se kladenský brankář Adam Brízgala, jehož spoluhráči zatím vstřelili jediný gól.

Ještě hůře je na tom Brno, jediné extraligové mužstvo, jež v extralize zatím neskórovalo. Po dvou porážkách 0:4 narazí poslední Kometa – i s nově povolaným útočníkem Janem Hruškou – na se třemi body desátý Litvínov.

Stejného bodového zisku dosáhly i šestá Plzeň se sedmými Budějovicemi, oba týmy na sebe naráží ve zbylém klání pátečního programu.

V atraktivních předehrávkách uspěla nejprve ve středu Sparta, která přemohla Pardubice 4:3 po samostatných nájezdech, a o den později Třinec. Ten zase zdolal Liberec 4:1.