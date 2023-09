Varaďa zkusil v nájezdech fintu jako Hlinka. Pak se divil: To není běžné?

Výměna brankáře v rozehraném zápase? Pohoda, žádná novinka.

Ale vystřídat suverénní jedničku v nájezdech po dvou dílčích nezdarech? Nečekaný manévr, který chce i dost kuráže. „Fakt, jo? To není tak běžné?“ pousmál se na pozápasové tiskovce i Varaďa.

Podobný trik v tuzemském hokeji asi nejvíc proslavil legendární Ivan Hlinka v semifinále mistrovství světa 1999 proti Kanadě, když Milana Hniličku po dvou nechycených nájezdech nahradil Roman Čechmánek. Vychytal postup do finále, v němž Češi započali slavný zlatý hattrick.

Pardubický tah výhru nevynesl.

Varaďa alespoň ozřejmil, proč k němu sáhl. „Z prvních nájezdů jsem neměl dobrý pocit a tušil jsem, že Sparta byla na nájezdy připravená. Kluci, kteří jeli, to udělali velmi šikovně,“ pochválil Varaďa sparťanské nájezdníky.

Pardubickou jedničku Romana Willa překonali Josh Kestner i Roman Horák. Proto Varaďa dal signál ke střídání maskovaných podřízených. Místo Willa poprvé v sezoně poslal do brankoviště Milana Kloučka. „Byla to změna, která tentokrát nevyšla, ale bude přicházet, ať už bude v naší brance kdokoli,“ přislíbil Varaďa.

Rošáda vyšla jen částečně. Kanonýr a kapitán Sparty Michal Řepíka minul. Po něm se ale prosadil Pavel Kousal, který Spartě stejně jako při nedělním výjezdu do Třince zajistil v nájezdech výhru.

Dynamo naopak poprvé v sezoně zhaslo, z Prahy si odváží bod. Podle vývoje mače lze hovořit i o ztrátě. Dvě gólové radosti jim překazil videorozhodčí. V první třetině postřehl Poulíčkovo kopnutí puku do brány, ve třetí třetině zase kotouč při Ciencialově pokusu nepřešel celým objemem brankovou čáru.

Nemalou část šlágru také mělo Dynamo převahu, hosté přestříleli rivala 31:21, o tříbodovou výhru je připravila Horákova trefa půlminutu před koncem základní hrací doby.

„Z obou stran to byl velmi kvalitní zápas na to, že to bylo 3. kolo,“ bilancoval Varaďa. „Náš výkon byl až na některé pasáže slušný. Sahali jsme po více bodech, ale hlavně ve třetí třetině měl soupeř víc štěstí. Celkově to vyrovnané utkání a spravedlivě se rozhodovalo v dovednostech.“

V nich ale nepomohly ani Varaďovy čachry. I proto se na zbytek extraligy z prvního fleku aktuálně směje středeční přemožitel Pardubic.