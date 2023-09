Zašli spolu na oběd, pak rozhodli zápas. Kašovi už táhnou Litvínov

„Parádní hokej, hodně emocí. S bráchou jsme spolu hráli po deseti letech a vyšlo nám to skvěle. Ale byl to super zápas od všech,“ nechtěl si nechat všechny zásluhy jen pro sebe David Kaše.

Kvůli zdravotním potížím naskočil až do druhého extraligového kola, o to sladší ale jeho premiéra byla. Nejprve se prosadil dorážkou střely Nicolase Hlavy, pak zpečetil výhru Vervy do prázdné branky při power play Plzně. „Brácha mi říkal, že byl trochu nervózní, když jsem jel na prázdnou bránu. Bál se, abych mu to ještě nechtěl nahrávat. Přiznávám, že ta myšlenka tam byla, ale pak jsem to radši uklidil rovnou,“ usmíval se mladší z bratrského dua.

Před zápasem zašel s Ondřejem na oběd a rodinná porada se vyplatila. „Řekli jsem si pár věcí, jak bychom si to představovali, co od sebe očekávat. Ale není to jen o nás, ale o celém týmu a také o fanoušcích, ti nás strašně hnali. Ta výhra je pro ně,“ děkoval David Kaše.

Ondřej Kaše během zápasu s Plzní.

I když s Litvínovem oba bratři absolvovali celou letní přípravu, v zápase spolu dosud z různých důvodů nenastoupili. Až v neděli proti Plzni. „Chtěli jsme si to vyzkoušet už v přípravě, ale dnešní zápas snad ukázal, že to šlo i bez toho,“ spokojeně vyprávěl 26letý forvard.

Samozřejmě ale viděl i chyby. Sám měl víc šancí než na dva góly. „Určitě jsem jich mohl dát víc, budu se muset ještě trochu zaměřit na koncovku. Ale máme tři body, to je hlavní.“

Byť spolupráce Kašových přinesla Litvínovu v neděli tři góly, bratři si navzájem nemazali jen med kolem pusy. Byli k sobě i kritičtí. „Důležité je říct si pravdu. Párkrát jsem třeba bráchovi řekl, že jsem od něj mohl puk dostat. Musíme komunikovat, aby to příště bylo ještě lepší,“ zdůrazňuje David Kaše. Napoprvé to ale vůbec špatné nebylo.