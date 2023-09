Bratři Kašové už řádí, Hokejisty Litvínova dovedli k první výhře

A jeho starší bratr Ondřej přikyvoval: „Myslím, že to bylo super. Atmosféra na stadionu skvělá, naše souhra s bráchou dobrá. Prvních deset minut to bylo rozhárané, ale myslím, že nakonec můžeme být spokojení.“

Zápas poznamenal problém s plexisklem, který hru přerušil v úvodu na 15 minut. Po pauze se v čase 5:12 při Mertlově vyloučení radovali domácí - Abdulovu přihrávku na Sukeľa si srazil do vlastní branky Piskáček.

Domácí se ubránili při trestu Ondřeje Kašeho a v deváté minutě zvýšili náskok. Hlava ještě Hlavaje v úniku nepřekonal, ale z dorážky se prosadil David Kaše. Po absenci v pátek v Pardubicích se tak hned v prvním soutěžním vystoupení v novém působišti zapsal mezi střelce. Hned za 54 sekund skórovala i Plzeň. Po střele Michala Houdka se z předbrankového prostoru prosadil kapitán Schleiss. Ve 12. minutě opět přerušilo hru vypadlé plexisklo, ale oprava trvala daleko rychleji než v prvním případě.

Ondřej Kaše během zápasu s Plzní.

Ve 24. minutě dostal Schleiss za zákrok na Jurčíka trest na pět minut a do konce utkání. Dlouhou početní výhodu zužitkoval už po šesti sekundách ranou z levého kruhu Ondřej Kaše a slavil stejně jako bratr David první trefu za Litvínov. Hosté se ještě vrátili do zápasu ve 39. minutě, při Hlavově pobytu na trestné lavici a po Hrabíkově pasu se z pravého kruhu trefil Pour. Blízko vyrovnání byl ve třetí části Piskáček, jenže trefil jen tyč. Při závěrečné power play Plzně pak pečetil výhru 41 sekund před koncem do prázdné branky David Kaše.

„Je jedno, kdo dal góly, mnohem důležitější jsou tři body. Šlapalo nám to celé lajně, s bráchou nás skvěle doplňoval Nicolas Hlava. Ale skvěle hráli všichni,“ slavil David Kaše. Na první domácí zápas Vervy dorazilo 4 047 diváků a viděli urputnou bitvu. „Byl to gladiátorský souboj hlavně v předbrankovém prostoru, jelo se na krev,“ vypíchl litvínovský kouč Karel Mlejnek.