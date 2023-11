Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

„Hned jsme u vás,“ zahlásí do telefonu David Kaše, zatímco s bratrem Ondřejem po tréninku míří ke vchodu litvínovského zimního stadionu vyzvednout novinářskou návštěvu. „Co si dáte k pití?“ zeptají se skoro jednohlasně, když vejdeme do salonku, kde rozhovor proběhne. Pak se dva skromní borci, co táhnou Vervu, usadí na koženou pohovku a spustí.