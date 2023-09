Góly, body, souhra Kašových. Litvínovský extraligový rozjezd baví

„Soutěž je pořád na samém začátku, tohle ještě nic neznamená. Budeme šťastní, když v sezoně nebudeme mít nějaké obří a dlouhodobé propady, naopak chceme mít dlouhodobé výstupy. Držet si nějakou tvář a konstantní výkonnost,“ přeje si litvínovský trenér Karel Mlejnek.

Verva naposledy doma složila Liberec 4:1 a byl to dominantní výkon. „Rozhodla nejen naše efektivita v přesilovkách, ale také ubránění oslabení 3 na 5, tam jsme odvedli velkou práci. A opačně jsem rád, že jsme přesilovku 5 na 3 využili,“ chválil kouč.

Speciální týmy Vervě zatím fungují takřka bezchybně. Přesilovky? Skvělé, Verva jich využila už šest. Oslabení také výborná, pouze jeden inkasovaný gól. „Na přesilovky kluky velice dobře připravuje Alby Reichel (Mlejnkův asistent). Zatím je to dobré, tak věříme, že to bude pokračovat. Vyplácí se celotýdenní příprava, funguje rychlá kombinace a hlavně um a dovednosti hráčů,“ zdůrazňuje Mlejnek.

Litvínov táhnou letní posily, ale pookřáli i hráči, kteří se loni trápili. Jako třeba útočník Jindřich Abdul. V minulé sezoně čekal na první gól až do patnáctého zápasu, pomáhal mu sportovní mentor. Letos má za 4 zápasy 4 góly, stejně jako extraligové hvězdy Mueller či Řepík. „Na rovinu řeknu, že jsme věřili tomu, že to tak bude. Zároveň cítím, že Jindrovi velmi vyhovuje spolupráce s hráči, s nimiž nastupuje. Ať to byl David Kaše, nebo teď Liam Kirk,“ zmínil trenér britského kanonýra.

Nejlepší střelec světového šampionátu z roku 2021 přišel do Litvínova jako last minute posila, a zdá se, že to byla trefa. „Ta jednání nebyla jednoduchá, ale jsem rád, že jsme nakonec všichni byli trpěliví. Musím říct, že to je mladý, pokorný, pracovitý kluk, má chuť se zlepšovat. Je na něm vidět, že má zdravé sebevědomí i hokejový um,“ lichotí kouč útočníkovi, který má po čtyřech zápasech na kontě dva góly.

Role jedné z nejzářivějších hvězd extraligy byla před sezonou přisuzována útočníkovi Ondřejovi Kašemu, hráči s výraznou stopou v NHL. A předpověď se naplňuje. Starší z bratrů Kašových je s pěti body spolu s Abdulem nejproduktivnějším hráčem Vervy, ale pro tým je cenný i v jiných ohledech.

„O Ondrovi asi bude ještě popsáno hodně papíru. A po zásluze. Týmu i nám trenérům extrémně pomáhá pracovitostí, pokorou, týmovostí. To je na něm z mého pohledu nejcennější. Vůbec se nechci bavit o hokejovém umu, který je nesporný, půl bodu na zápas v NHL, to mluví za vše,“ připomíná Mlejnek Kašeho skvělé statistiky. A skvělý je i litvínovský extraligový rozjezd.