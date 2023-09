Litvínov dál prohání top favority. Naše sebevědomí roste, září kapitán Sukel’

„Je to super. Minulý rok se nám na začátku vůbec nedařilo, teď je to naopak. Každá výhra nám dodává sebevědomí, proti Boleslavi jsme ukázali i charakter. Ale musíme to udržet,“ velel po pátečním vítězství 5:2 litvínovský kapitán Matúš Sukel’.

Právě on se velkou měrou podílel na litvínovském finiši, ve 48. minutě přihrál na vítěznou branku Andreji Kudrnovi a v čase 55:23 v oslabení při power play hostů zvýšil do prázdné branky na 4:2. Byla to jeho první trefa v nové extraligové sezoně.

„Já jsem si z toho těžkou hlavu nedělal. Vyhrává se a já jsem se tím nezatěžoval. Není důležité, kdo dává góly. Byla to otázka času,“ mávl rukou nad docela dlouhým čekáním na premiérový zásah.

Když ale za stavu 2:1 trefil jen tyčku, byl na sebe naštvaný. Místo zvýšení totiž přišlo vzápětí na druhé straně vyrovnání na 2:2. „Bylo to nepříjemné, ale díky bohu to dopadlo dobře. Nemusí mě to mrzet, když bereme tři body.“

Verva rozjela zápas znovu skvěle, za 11 minut vedla 2:0, ale Boleslav to nepoložilo. A Litvínov zmáčkla.

„Oni museli něco udělat a začali nás agresivně napadat. My jsme neproměnili nějaké šance, oni vyrovnali na 2:2. Něco jsme si řekli, ale nevstoupili jsme úplně dobře ani do třetí třetiny. Jsem rád, že jsme nakonec ukázali sílu týmu a dali jsme třetí gól my,“ radoval se Sukel’.

Litvínovští Matúš Sukel’ a Martin Havelka slaví gól proti Mladé Boleslavi.

Litvínov si znovu pomohl v přesilovkách, přidal v nich další dva góly. Celkem jich za šest zápasů využil už osm a je s úspěšností 27,59 procenta čtvrtý v extralize. V oslabení inkasoval jen dvakrát a s 93,55 procenty dokonce vládne celé soutěži.

„Trenéři si na tom dávají záležet a hodně se věnujeme oslabením i přesilovkám. Díky bohu nám to pomáhá vyhrávat zápasy. Víme, že je to důležité a rozhoduje to zápasy. Snad nám to tak půjde dál,“ věří litvínovský kapitán, jenž musel minulý zápas v Hradci Králové ze zdravotních důvodů vynechat.

„Dva dny jsem nebyl ani na ledě. Teď už jsem se ale cítil dobře, chtěl jsem hrát. A jsem rád, že jsem to zvládl,“ ulevil si Sukel’, že jeho indispozice netrvala dlouho.

A i díky jeho návratu pokračuje litvínovská vítězná série.