Sparta vítězí, přesilovky ale kazí. Děláme při nich blbosti, láteří Horák

Běžela 54. minuta, když sudí zaregistrovali hned dva fauly Hanáků v obranném pásmu a Pražané dostali jedinečnou možnost, jak problém s početními převahami ukončit. Dokonce si před mimořádně výhodnou situací vzali oddechový čas.

Romane, co jste během týmové porady řešili?

Chtěli jsem alespoň jednu přesilovku využít, protože jsme jich měli fakt hodně. Bavili jsme se o souhrách, které máme nacvičené z tréninku.

Trenér Sparty Pavel Gross udílí hráčům pokyny během oddechového času.

A nakonec padl gól, když Josh Kestner s Pavlem Kousalem kombinovali za brankou a vy jste si v pravý moment najel mezi kruhy. To už byla trochu povinnost trefit, co?

No ale nebylo to jen tak. Využili jsem souhru, jak jsme si řekli na střídačce, Kousy pěkně počkal, pak mi poslal parádní přihrávku a já se puk jen snažil prostrčit mezi betony. Každopádně jednoduché to rozhodně nebylo.

V čem jinak spočívá hlavní přesilovkový problém?

Budeme se muset podívat na video a nejspíš hru zjednodušit. Občas děláme těžkou nahrávku nebo nějaké blbosti. Když máte formu, křižné přihrávky vám sem tam prochází lehce, ale teď, když to nejde, tak vše musíme zjednodušit. Proměnili jsme jen jedinou výhodu proti třem. Budeme na tom pracovat.

Vyhráli jste sice 4:0, ale obecně ani zápas ze začátku rozhodně nevypadal tak jednoznačně, co myslíte?

Start opravdu nebyl nic moc, nevyšel nám a musíme poděkovat Kovymu (brankář Jakub Kovář), který nás podržel a pomáhal celý zápas. Olomouc je nepříjemný soupeř, věděli jsme o tom, ale nabídli jsme jim hned od začátku docela dost šancí.

Bylo také vidět, že vám odskakovaly kotouče.

A v přesilovkách tak odskakovaly skoro pořád, i po prvním gólu.

Lámal se zápas právě prvním gólem?

To se nám ulevilo. Zaplaťpánbůh, že nám tam gól spadl, měli jsme o něco lepší pohyb a pak vyhráli.

Úvodní branku jste dával také vy, můžete celou situaci popsat?

Získali jsme puk, Josh (Kestner) akci parádně zatáhl po straně a dal mi krásnou zadovku. Já do toho už jen bouchnul.

Křičel jste na amerického spoluhráče?

Ano, ale myslím, že mě i předtím periferně viděl. Klobouk dolů před ním, je to výborný hráč a je radost s ním hrát.

Zmiňoval jste zlepšený pohyb, co se ale v průběhu zápasu ještě změnilo?

Asi i náš přístup v soubojích, najednou jsme se drželi u nich v pásmu... Věděli jsme, že Olomouc hraje skvěle v předbrankovém prostoru, ale nemohli jsme jen jezdit okolo a nahrávat si půlminutu ve třetině, z toho góly nepadají. Přesně tohle se pak zlepšilo.

Jani Lajunen se tlačí před olomouckého gólmana Jakuba Sedláčka.

Jak se na Olomouc připravuje, když jistě víte, co proti vám zahraje. V minulé sezoně vám povolila jen čtyři góly a třikrát vás porazila.

Je to těžké. Všichni víme, co budou hrát, mají silné obránce, velké útočníky a dobře pospolu brání i blokují střely.

Nakonec jste se ale rozstříleli. Co o týmu vypovídá, že zvládne i takový zápas, v němž je jasným favoritem, ale nehraje proti stylu Pardubic nebo Vítkovic?

Že má charakter. Je tady spoustu zkušených hráčů a tyhle body se přesně mohou hodit. Nedá se čekat, že budeme vyhrávat dvaapadesát kol, může totiž přijít krize a dokud se nám daří, musíme šlapat naplno.