Takhle válí kapitán. Je to pro mě pocta, řekl Blain a táhl Hradec

Kanadský obránce Jérémie Blain poprvé v tomto ročníku extraligy nastoupil jako kapitán a byl největším tahounem hokejistů Hradce Králové v duelu v Třinci.

V souboji finalistů minulého ročníku extraligy Královehradečtí zničili obhájce titulu 5:0.

„Být kapitán, je pro mě velká čest,“ řekl Blain, který kapitánské C převzal po zraněném Janu Eberlem. „Máme tady skvělou partu kluků, je pro mě pocta je vést a ukazovat cestu.“

Asistent královehradeckého trenéra Peter Frühauf podotkl, že v týmu mají čtyři kapitány. „A jsou i jiní, kteří si někdy vezmou slovo. Nebereme to tak, že je kapitán jen ten, co má céčko a zbytek ho musí poslouchat. Dnes to Jérémie vzal za Ebyho a je to skvělé. Ale neudělal nic speciálního. Choval se jako kapitán i předtím. Dovedl mužstvo k vítězství.“

Blain upozornil, že velký podíl na výhře měl finský brankář Henri Kiviaho.

„Dobrá obrana a výborný Kivi, to byl základ našeho úspěchu,“ podotkl Blain. „Třinec je těžký soupeř. Můžete se připravovat na co chcete, ale stejně pak musíte bojovat o každý puk.“

Kiviaha označil za skvělého parťáka. „Pracuje tvrdě na tréninku, v posilovně, moc jsem mu přál další nulu,“ dodal Jérémie Blain.

Připomněl, že minulé tři zápasy prohráli. „V týmu nebyla nejlepší atmosféra. Věděli jsme však, že jsme nebyli dost dobří,“ prohlásil Jérémie Blain. „V Třinci to ale není nikdy lehké, viděli jsme to v minulé sezoně ve finále. Bojovali jsme a tentokrát to dopadlo dobře.“

Za důležité označil přesilovky. „Třinec má jedny z nejlepších v lize a my jsme je ubránili. Sami jsme dvě využili,“ podotkl Jérémie Blain.

„Je to kvalitní obránce, víme, že je ofenzivní, ale góly, které dnes dal, to byla spíše naše chyba,“ prohlásil třinecký útočník Daniel Voženílek.

Blain vstřelil jeden ze svých gólů na obránce nezvykle, když objel třineckou branku a zasunul puk k pravé tyči.

„Chtěl jsem přihrávat Davidu Šťastnému, ale proti mě byl Nedo (Nedomlel), který čekal že pošlu puk přes něj a šel dolů. Je to velký chlap, ale objel jsem ho. Všiml jsem si, že Mazi (brankář Mazanec) vypadl ze své pozice, takže jsem to takto zkusil poprvé ve své kariéře a fungovalo to,“ popsal situaci Blain.

Přiznal, že měl velkou motivaci uspět po prohraném finále v minulé sezoně v Třinci. „V týmu jsme o tom nemluvili, ale pro mě to byla milionová motivace,“ usmál se královehradecký obránce.

„My jsme se na to, že to byla repríza finále, nesoustředili,“ uvedl Daniel Voženílek. „Minulá sezona je už za námi. Snažíme se koukat dopředu. Dneska jsme utkání nezvládli, ale ještě s nimi budeme hrát tři zápasy, takže doufám, že jim to vrátíme.“