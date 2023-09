Litvínov ožil, s ním i Abdul. Vykoukal mu radí i v dobrých časech

„Loni to bylo způsobené i tím, jaký začátek jsme měli všichni. Letos se to vyvíjí jinak, za což jsem upřímně rád. Ale nejvíc mě těší, jak výborný vstup máme do extraligy,“ blaží Abdula pohled na tabulku.

Verva padla jen v úvodním kole na ledě superfavorita Pardubic, pak ale rozjela třízápasovou vítěznou šňůru a vyšvihla se do špičky. Navíc Litvínov vítězí přesvědčivě, zdobí ho drajv, přímočarost, skvěle zvládá oslabení i přesilovky; ve čtyřech kolech jich využil už šest. Jaká proměna proti loňsku!

„Těžko říct, v čem je tam změna. Jsme tady všichni od začátku spolu včetně trenérů, kteří to mají na starosti. Vybrali si hráče, které tady chtějí mít, takže to všechno nějak zapadá do sebe,“ zamýšlí se forvard, jenž loni vyhledal i pomoc sportovního mentora Jiřího Vykoukala, bývalého reprezentanta a legendu Sparty. Bez práce prý není ani letos, přestože se mu zatím daří.

Kouč Litvínova Karel Mlejnek udílí pokyny týmu.

„Člověk by se divil, ale já mám pořád něco k řešení,“ nechává si radit od dvojnásobného mistra světa i v dobrých časech. „S Jirkou Vykoukalem jsem ve spojení pořád, věřím tomu, že i on na tom má velký podíl. Jsem za tu spolupráci rád, myslím, že i to mě posouvá dopředu.“

V přípravě přitom Abdulovo střelecké trápení pokračovalo, celé léto nedal gól. „Upřímně mě to ani nestresovalo, protože loni jsem měl přípravu slušnou, párkrát jsem se trefil, ale stejně jsme pak měl půst a na první gól čekal do 15. kola. Takže jsem si s tím nějak hlavu nelámal,“ tvrdí. Zjevně udělal dobře, letos se prosadil hned ve druhém zápase. „Je příjemné, když se trefíte tak brzy, ale dál bych to nerozvíjel. Hlavní je neusnout na vavřínech a šlapat jako tým!“