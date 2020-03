Pardubický zápas o všechno. Výhra nad Spartou zachrání extraligu

Týdny nervů a obav pro pardubické fanoušky mohou dnes večer skončit.



Pokud Pardubice porazí Spartu Praha v základní hrací době, budou buď přímo zachraněné, nebo na 99,9 procenta . Tím by si zároveň udržely unikátní bilanci nejdéle nepřetržitě působícího klubu v československé a pak české nejvyšší hokejové soutěži. Letos to je totiž už 70 let, co Dynamo hrálo extraligu poprvé.

„Jsem patronem zápasu se Spartou Praha a budu předávat ceny nejlepším hráčům. Pevně doufám, že už to bude během oslav záchrany nejvyšší soutěže,“ uvedl sponzor Dynama Petr Dědek, který má zájem o majetkový vstup do organizace. O jeho dalším angažmá se bude rozhodovat až na konci března, kdy vynesou verdikt zastupitelé. Ovšem už nyní se dá říct, že právě zájem Dědka, který navíc do klubu doporučil krizového manažera Ondřeje Heřmana, byl klíčovým momentem sezony.

Jak se Dynamo Pardubice zachrání v extralize Pokud v dnešním zápase získá Dynamo alespoň o bod více než Kladno doma s Boleslaví, je z pohledu Pardubic hotovo. Ty budou slavit i v případě, že na konci soutěže skončí na stejném počtu bodů jako Rytíři. Mají totiž lepší vzájemné zápasy. Dynamo by bylo zachráněné i v případě, že by na konci soutěže měly stejně bodů tři týmy - ve hře o sestup jsou totiž i Litvínov a Vítkovice. Kladno má totiž se všemi horší vzájemné duely. Pardubice by tak spadly jen v případě, že získají na konci aspoň o bod méně než Kladno, které na ně ztrácí momentálně tři body, anebo za téměř absurdní situace, že by na stejném počtu bodů skončily všechny čtyři týmy. V té chvíli by Dynamo mělo stejně jako Kladno v minitabulce 15 bodů a rozhodovalo by skóre. Kladno by ale muselo k záchraně vyhrát v posledním extraligovém kole v Litvínově o osm a více branek.



Nebýt jeho, Dynamo by už dávno mělo prvoligovou nálepku. Už jen to, že dal dva miliony korun na příchod Michala Vondrky z Mladé Boleslavi, se jeví jako jeden ze zásadních bodů obratu. Zkušený útočník dal klíčové branky doma v pátek s Plzní i v neděli v Třinci. Celkově má v Pardubicích bilanci 13 kanadských bodů ze 12 zápasů.



„Od příchodu pana Dědka k Dynamu se mužstvo skoro zázračně zvedlo. Mám ohromnou radost z posledních výher,“ uvedl pardubický poslanec a zastupitel za hnutí ANO Martin Kolovratník.

Pravdou je, že Pardubice od ledna hrají úplně jiný hokej než po většinu sezony. Vyhrály po letech čtyřikrát v řadě za tři body, zvládly extrémně těžké zápasy ve Vítkovicích či na Kladně a jsou nejlepším týmem extraligy v její čtvrté čtvrtině.

Díky tomu drží tak své šance na záchranu vysoko a nebýt řady „šokujících“ výsledků soupeřů, už několik dní by měly jistotu. „Už si přeju, aby byl konec. Všichni pořád vyhrávají, body nás tak nikam neposouvají, je to ubíjející. Nevím, jestli tohle šéfové svazu chtěli, ale boj o záchranu vypadá hodně podivně. Některé zápasy připomínají frašku,“ řekl dlouholetý fanoušek Dynama a také bývalý šéf fanklubu Karel Klodner. „Nicméně si neumím představit, že by Pardubice ještě záchranu ztratily. Máme to ve svých rukách, tým hraje dobře, potřebné body získáme,“ doplnil Klodner.

Dnešní zápas začíná nezvykle v 17.30 hodin. „Důvodem je stanovený stejný začátek všech zápasů hracího dne,“ vysvětlila mluvčí Dynama Kristýna Řezníčková.

Trenér Mikeska: Musíme hlavně krotit naše emoce

Dá se čekat, že hlediště bude slušně plné. Fanoušci chtějí vidět výhru nad tradičním rivalem. Navíc Pardubice letos se Spartou dokázaly bodovat ve všech třech zápasech. Byť asistent trenéra Pardubic Michal Mikeska upozorňuje na to, že Sparta má nové kouče a její hra šla o něco nahoru.

„Bude to jiný zápas, Sparta se po příchodu nového trenéra herně změnila. Utkání bude hodně o emocích, soupeři jde o dobré umístění do play off. Bude plný barák, co více si přát?“ uvedl asistent hlavního trenéra Milana Razýma Michal Mikeska.



Nejproduktivnější hráč extraligového ročníku 2004/2005 také přiznává, že kabina je z neustálých zápasů o bytí a nebytí už poněkud unavená, ale jeden krok stále chybí.

„Je namáhavé hrát prakticky každý zápas o všechno. Dlouhodobě to ale zvládáme velmi dobře, hrajeme velmi dobře a sami si jdeme za body, kterých potřebujeme dosáhnout,“ dodal trenér Mikeska.

Dobrou zprávou také je, že v kádru Pardubic nejsou zranění ani nemocní, takže tým nastoupí do šlágru v plné síle.

Podle sázkových kanceláří je Dynamo favoritem. Na jeho vítězství vypsala třeba kancelář Tipsport kurz 1,8 ku jedné. Na výhru Sparty, která Pardubicím dost ublížila svou čtvrteční prohrou na ledě Kladna, je pak kurz 3,33 ku jedné. „Splnili jsme úkol, co jsme měli pro tento zápas, a jedeme zase dál. Jsem hrozně rád, že se to povedlo, ale nic není hotového,“ opakuje však Vondrka téměř po každém zápase.