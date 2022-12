Pardubice opět na nule. Říčka: Je to problém, dáváme málo gólů

Z první pětky se poroučel Lukáš Radil s Robertem Kousalem, které nahradili Tomáš Hyka a Robert Říčka. Jenže to nepomohlo. Dynamo opět vyšlo gólově naprázdno a s Oceláři prohrálo doma 0:3.

„Dáváme strašně málo gólů. Je to teď náš problém. Snažíme se cpát před branku, ale měli jsme málo vyložených šancí. První zápasy v sezoně byly otevřenější, ale soupeři už na nás asi získali nějaký návod a my na to teď musíme umět zareagovat,“ uvažoval po utkání útočník Dynama Robert Říčka.

Sám měl dobrou šanci hned zkraje zápasu, ale přihrávku od Tomáše Zohorny nevyužil a nedokázal vystřelit. Další pokusy už pak zastavoval skvěle chytající třinecký brankář Marek Mazanec. Namále měl pouze ve 36. minutě, když už do prázdné branky mířil Zohorna, ale těsně před čárou stihl puk vyškrábnout Mazancův spoluhráč Martin Marinčin.

„Kdepak, to jsem zastavil já betonem,“ vtipkoval velmi dobře naladěný Mazanec. „Martin to jen zpomalil a já tam strčil beton. Ne, dělám si legraci. Moc si to nevybavuju, ale jestli říkáte, že to vytáhl, tak mu v kabině poděkuji a pozvu ho na oběd,“ dodal Mazanec.

Třinec v Pardubicích vedl od 12. minuty, když se z dorážky prosadil Erik Hrňa. O výraznějším rozdílu ve skóre pak rozhodly až střely Martina Růžičky a Milana Doudery v posledních minutách do prázdné brány. Růžička se trefil z kruhu pro vhazování ve vlastním obranném pásmu, Doudera pak rovnou přes celé hřiště z rohu za třineckou brankou. „A bylo to 3:0. Jednoznačné, zkušeně jsme si ten zápas pohlídali,“ rozesmál novináře znovu Mazanec. „Je to super, kdybyste mi před zápasem řekli, že tady vyhrajeme, tak bych si myslel, že jste blázni,“ zvážněl Mazanec při narážce na poměrně širokou třineckou marodku.

Naopak skoro vyčištěnou ji mělo Dynamo, kterému chyběl pouze Ondřej Vála. Nově k němu však přibyl Peter Čerešňák, který včera nedohrál poté, co dostal tvrdou ránu do kolena, a zřejmě tak bude muset přepustit pozvánku do slovenského národního týmu. Extraligu teď totiž čeká další „repre“ pauza.