Pardubická krize? Sinusoida vždycky přijde, tvrdí reprezentant Radil

Statisticky zapisuje rovný bod na zápas. S kolegou Tomášem Zohornou tvoří údernou dvojici, již nemá v plánu roztrhnout ani reprezentační kouč Kari Jalonen.

„Těším se moc a jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat,“ hlásí Radil před Švýcarskými hrami, které nahrazují v seriálu Euro Hockey Tour tradiční předvánoční turnaj v Rusku.

Přichází pro vás i pro Pardubice pauza v pravý čas?

Asi to tak je. Reprezentace může někdy působit jako rapidní změna v zaběhlém systému. Ale uvidí se až po turnaji, jestli to bylo dobře načasované.

A vy jste v pohodě?

Obecně si v naší lajně hokej užíváme, přestože jsme teď jako tým měli trochu slabší období. Výsledky šly dolů, ale extraliga je vyrovnaná soutěž. Nemůžete chtít výsledkovou přímku, musí přijít sinusoida. Jde o to vybrat zatáčku co nejdřív a vrátit se zase nahoru.

Věříte si na konfrontaci na poli reprezentací?

To je právě jedna z věcí, která mě zajímá. Hokej na mezinárodní úrovni je to nejrychlejší, co člověk v sezoně potká. Uvidíme, jak moc jsem zestárl. Nebo vyzrál? (úsměv)

Statisticky se zdá, že prožíváte jednu z nejlepších sezon...

Přemýšlel jsem nad tím, ale těžko říct. Tohle bych radši hodnotil třeba až po dvou sezonách v extralize. Porovnávat statistiky v Česku a třeba v KHL je strašně těžké. Možná to říká každý, ale já se prostě snažím dívat dopředu. Nejdůležitější bude konec sezony, až pak se dá něco hodnotit.

Švýcarské hry servis iDNES.cz

Takže potíže teď jsou vlastně fajn?

Na každého tyhle momenty přijdou, ani v životě to pořád není jen nahoru. Zlomit to nebude tak jednoduché. Vyhráli jsme nějaké zápasy, člověk si začal víc věřit a myslel si, že to bude čím dál jednodušší. Pokud teď vyhrajeme nějaké těžší zápasy, mohlo by se to zase otočit.

Úvod ročníku jste měli působivý.

Nějaké zápasy jsme však zlomili i díky štěstí. Třeba do Třince jsme jeli v poloviční sestavě, ale zase se začalo dařit klukům, kteří dlouho gól nedali. A všechno do sebe zapadalo.

Těší vás, že i v národním týmu byste měl hrát s Tomášem Zohornou?

Mně se s ním hraje dobře. K sobě jsme měli na tréninku Stráňu (Matěje Stránského), což je střelec. Myslím, že by to mělo fungovat.

S pardubickým parťákem jste ve výběru nejstarší. Cítíte se jako lídr?

Cítím se pořád stejně. Tenhle turnaj je tak krátký, že se na ledě může stát lídrem úplně každý. Jen třeba v kabině se můžou nějaké zkušenosti ukázat.

Do reprezentace se vracíte po roce a půl. Sledoval jste nároďák?

Jasně. Nechci říct, že v každém volnu koukám na hokej, ale mistrovství jsem sledoval a moc mě to bavilo. Na Karjale jsem viděl zápas se Švédskem, další utkání jsem nestíhal.

Vyptával jste se na trenéra Kariho Jalonena?

Je zbytečné něco zjišťovat. Člověk to musí poznat sám, navíc spíš až přímo v zápase. Zatím je atmosféra pohodová, neřve se tady. A to přesně člověk potřebuje.

Místo klasického předvánočního turnaje v Rusku se najednou jede do Švýcarska. Příjemná změna?

Hrál jsem tam nějaký přípravný zápas před mistrovstvím světa, ale v tomhle termínu ještě nikdy nic. Vůbec to není špatná náhrada, Švýcarsko v zimě je pěkné.

Akci ale zahajujete duelem ve Finsku. Dvakrát vás tedy čekají souboje s domácími.

Navíc je systém daný tak, že hrajete v sobotu i v neděli. Je to těžké a člověk se musí vydat. A pak hned v úterý přijde extraliga.

V prosinci bývá program tradičně hodně nabitý.

A my budeme chtít být co nejvýš. Ano, říká se, že o Vánocích se sezona láme, ale kdo ví... Já si spíš myslím, že to přijde až v play off.