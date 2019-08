Pardubický asistent: Slovan byl lepší, ale mohli jsme jej víc potrápit

Trenéři Dynama v čele s Ladislavem Lubinou mají na přípravném Mountfield Cupu za cíl dopřát co nejvíc ledu hráčům, kteří jsou v klubu na try out (zkoušku), a mladíkům. Nedělní úvodní přátelské klání s bratislavským Slovanem v Hradci Králové tomu stoprocentně odpovídalo.

Kromě šestice testovaných borců oblékli červenobílý dres junioři a také hráči ze druholigového Dvora Králové nad Labem. Výsledek? 0:3, přičemž klíčová byla prostřední dvacetiminutovka, v níž se Slovan radoval dvakrát.

„Soupeř potrestal dvě naše větší chyby, když jsme v předbrankovém prostoru nechali volného hráče. My jsme se naopak nedokázali prosadit ani z nejvyloženějších šancí. Slovan byl lepší, ale mohli jsme jej gólově víc potrápit, příležitosti jsme na to měli,“ řekl po zápase asistent trenéra HC Dynamo Pardubice Radek Bělohlav.



Ten zároveň vyzdvihl nasazení improvizovaného týmu. „S některými hráči jsme se viděli poprvé ráno, měli jsme jeden společný trénink. A zápas odbojovali.“ Teprve 18letý gólman Tomáš Vlk neskrýval, že měl z duelu se Slovanem respekt.



„Přece jen nastoupil v plném složení,“ podotkl Vlk. „Zvládli jsme to podle mě velmi dobře a drželi jsme se,“ těšilo odchovance Pardubic. Inkasované branky ho však hodně mrzely. „První gól padl po střele z první, stál jsem špatně, měl jsem si pohlídat tyčku. Druhý byl podobný. A při třetí trefě jsem trochu zaspal,“ vyčítal si Vlk.

Další střetnutí na Mountfield Cupu čeká pardubické hokejisty už v pondělí od 18 hodin, kdy se představí ve své aréně proti moskevskému Spartaku. „Utkání odehrajeme opět v podobném složení, plánujeme jen dílčí změny. Jedná se o čtyři pět jmen,“ nastínil asistent Bělohlav. Svoje účinkování na turnaji pak Dynamo završí ve středu od 18 hodin v Hradci Králové v zápase s domácím týmem.