Dřiny bylo dost, ale ještě nekončí, říká pardubický útočník Tybor

V pondělí se tak na ledě ocitl poprvé od doby, kdy s Vítkovicemi vypadl ve čtvrtfinále s Třincem. „Přes léto jsem nechodil. O to je to teď těžší. Ale po dvou třech dnech to bude úplně v pohodě,“ mínil Tybor.

Na východě Čech samozřejmě není neznámou personou, vždyť tu v minulosti odehrál necelé čtyři extraligové sezony a bavil diváky hbitými úniky po křídle i slušnou koncovkou. Odešel v ročníku 2015-16 na hostování do Třince a poté kromě Vítkovic působil ještě v rodném Trenčíně. Na pár zápasů se objevil rovněž v reprezentačním výběru.

Trápící se Pardubice zpovzdáli přirozeně sledoval. „Minulá sezona z jejich strany nebyla vydařená, to moc dobře vím. Ale jsou tady noví hráči a společně s těmi, co tu zůstali, se pokusíme zabojovat o play off a v něm uhrát co nejlepší výsledek,“ prohlásil odhodlaně.

K tomu, aby se to povedlo, by mohla přispět i pravidla, která si v pardubickém klubu vytyčili. Hráči v souvislosti s několika loňskými excesy podepisovali etický kodex.

„Je to běžná věc, hrál jsem tři roky v Ostravě a tam jsme také podepisovali kodexy i o tom, že není možné být venku do rána. Byly za to stanovené pokuty. Jsme profesionální sportovci, tak to má být. Je třeba se podle toho chovat na stadionu i mimo něj,“ podotkl forvard Tybor.

Dynamo co nevidět otevře zápasovou část přípravy, první přátelák je čeká již v neděli od 14 hodin na Mountfield Cupu v Hradci Králové proti Slovanu Bratislava. Tybor ovšem náleží ke zkušenějším borcům v sestavě, které trenéři v úvodním turnaji do hry nevyšlou. Změnit by se to mělo až s následným druhým ročníkem Memoriálu Zbyňka Kusého (od 13. srpna v pardubické aréně).

„Dřiny už bylo dost. Ještě nás však čeká tvrdá práce a přípravná utkání,“ řekl Tybor. „Ale každý se už těší na ten první extraligový.“

Ten Východočeši odehrají až v pátek 13. září v Mladé Boleslavi.