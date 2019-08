Osmičku testovaných hráčů čeká v dresu Pardubic první prověrka

dnes 10:00

Bude to pro ně turnaj tak trochu pod lupou. Právě osmička hráčů, kteří jsou v pardubickém Dynamu na try out (zkoušce), by na nadcházejícím Mountfield Cupu měla dostat největší prostor ukázat se. Jmenovitě se jedná o útočníky Radovana Bondru, Tomáše Koblížka, Filipa Kuťáka, Johana Lorrainea, Petra Obdržálka, Marka Škvrně a obránce Lukáše Kozáka s Markem Viktorinem.