Pardubický asistent Bělohlav: Než dřít jinak, kluci se radši sklouznou

„V pondělí to bylo hektické, měli jsme wingate testy (třicetivteřinová zátěžová zkouška ke zjištění anaerobní kapacity a silových schopností organismu) a tak. Teď už děláme i herní situace, které nás čekají. Včetně přechodu modrých čar a tak dále,“ shrnul nynější náplň tréninkových jednotek asistent kouče Radek Bělohlav. „Máme jednofázové tréninky na ledě doplněné posilovnou, kompenzačními cvičeními a regenerací,“ doplnil.

Mužstvo se po víkendu sešlo poté, co mělo týden volna. „Kluci plnili individuální plán, vyloženě dovolená to nebyla,“ glosoval Bělohlav. „Na led už se těšili, je pro ně asi i lehčí se někde sklouznout, než trénovat jinak.“

Včetně hokejistů, kteří jsou v klubu na try outu (zkoušce), je hráčů v kádru opravdu hodně, takže chodí na plochu ve dvou skupinách.

„Všichni dohromady jsme na něm byli jen jednou, v pondělí. Nyní už to jsou hodinové cykly po patnácti, šestnácti hráčích, aby to mělo nějaký smysl a kluci si zabruslili,“ vysvětlil trenér Bělohlav.

Try out potrvá čtrnáct dní, a překlene tak i Mountfield Cup, do nějž Pardubice vstoupí nedělním utkáním v hradecké ČPP areně s bratislavským Slovanem (od 14 hodin).

„Turnaj využijeme pro širší kádr, včetně hráčů na try out. Ti z toho základního jej hrát nebudou,“ konstatoval Bělohlav. „Po try outu bude soupiska dál krystalizovat. Rozhodneme se, jestli některé hráče uvolníme na hostování v první lize a podobně,“ dodal.