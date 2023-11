Pět gólu, chvála šla přesto brankáři. Pardubice proti Olomouci ukázaly sílu

V brankovišti se přesouval bleskově, přitom téměř neslajdoval. Při své výšce 175 centimetrů zkrátka rychlý být musí. Avšak pořád to nestačí k tomu, aby s ním v bráně v sezoně Olomouc poprvé vyhrála.

Sedláček dovedl tým k vítězství jen minule v Karlových Varech, kde vystřídal na nájezdy zraněnou brankářskou jedničku Branislava Konráda a vychytal všech osm nájezdníků. I včera se dlouho překonával. „Podal výborný výkon,“ ocenil svého brankáře trenér Jan Tomajko. Avšak Pardubice, jež rozhodly mač třemi góly ve třetí třetině, ukázaly velkou kvalitu. Nejvíc netradiční střelec – obránce Ondřej Vála zaznamenal hattrick, vůbec poprvé v kariéře. „S knírem působil jako někdo jiný. Byl to jeho večer, ale jeho role je jiná,“ chválil pardubický kouč Václav Varaďa. „Dokázal si poradit s těžkými kotouči na modré čáře.“

Jeden pardubický fanoušek napsal na sítě, že když dá Vála třetí gól, poběží v O2 areně nahý. „Kdyby to byla fanynka, tak bychom si to třeba užili,“ usmál se Varaďa. Olomoucký útočník Pavel Musil po 400. zápase v extralize důvody k úsměvu neměl. „Za to číslo jsem rád, i když poslední čtyři roky je negativ víc než pozitiv, ale furt to miluju, a dokud to půjde, budu se rvát,“ podotkl hráč, který se propadl do čtvrté lajny. „Vnímám to blbě, musím makat a říct si o víc minut. Trápil jsem se i psychicky,“ připustil.

A vypíchl pardubickou sílu: „Několik hráčů extraligu přesahuje. Přesto si nejdou zahrát hokejíček, každý ví, co má dělat. Pro nás super škola, mladí kluci viděli skvělé hráče. Dvě třetiny jsme s nimi drželi, pak už přebírali otěže.“