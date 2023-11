Nový sparťan Mužík: Hrál jsem v nejlepším švédském, finském, teď i českém klubu

Sparta angažováním dvaadvacetiletého čahouna zareagovala na marodku, naposledy jí ve šlágru s Pardubicemi vypadl David Vitouch, který možná bude scházet i několik měsíců.

„Radek je zajímavý hráč. Přichází nejen na doplnění, ale i na zvýšení kvality a hloubky kádru. Budeme to potřebovat, protože určitě další zranění přijdou. Doufám, že nám pomůže,“ prohlásil trenér Pavel Gross.

Mužík se v novém působišti teprve rozkoukává, ve čtvrtém útoku strávil na ledě zatím jen něco málo přes sedm minut. „Poslední dny jsou hektické, plné cestování,“ doznal 190 centimetrů vysoký křídelní hráč. „Ale je skvělý pocit patřit do Sparty. Kluci mě přijali, je tady skvělá parta. Všechno je super.“

Klatovský rodák hokejově vyrůstal v Plzni, posledních pět let se však zoceloval ve Skandinávii. Vystřídal švédské celky Luleå a Örebro, letos i finskou Tapparu Tampere, kde po devíti zápasech rozvázal smlouvu. A uvázal se Spartě.

Radek Mužík sedí na lavičce Tappary Tampere.

„Věděl jsem, že bez zaměstnání nebudu, jen jsem řešil, co pro mě bude nejlepší. A rozhodl jsem se takto a já doufám, že nejlépe, jak jsem mohl,“ svěřil se bývalý juniorský reprezentant. „Na severu jsem byl dlouho a popravdě šlo o jeden z důvodů, proč jsem chtěl domů. Strávil jsem tam šest let, hodně času, přestoupil jsem tam jako mladý. Rodina mi chyběla, takže mě to lákalo domů, byla to priorita.“

Premiéru ve sparťanském dresu si užil, jeho nový tým v Kladně zvítězil 3:2. „Popravdě jsem vůbec nevěděl, co od extraligy čekat, protože jsem ji nikdy nehrál. Hodně mě překvapila. Je to výborná liga, Kladno hrálo dobrý hokej. Bylo to skvělé, dobré tempo, hodně bruslení, což mi vyhovuje,“ pochvaloval si navrátilec.

Před čtyřmi lety debutoval ve švédské lize, letos ve finské a české. Může srovnávat. „Švédská soutěž je nejlepší v Evropě, finská liga byla o trochu horší. A česká? Řeknu vám za tři dny, až budu mít odehrané dva zápasy. Ve Švédsku se hraje hodně defenzivní hokej, tady mi to dneska přišlo hodně ofenzivní. Byla spousta přečíslení, což mě dost překvapilo,“ žasl Mužík.

Do Sparty ho uvedl zkušený finský útočník Jani Lajunen, s nímž se potkal v dresu Örebro. „Je můj velký kamarád, znám celou jeho rodinu, oba jeho syny. Ve čtvrtek jsme byli na večeři a on mi ukazuje, jak to ve Spartě funguje. Jsem mu za to vděčný,“ děkuje bývalý kapitán reprezentační osmnáctky. „Je docela vtipné, že mě v českém klubu provází Fin.“

Další Mužíkovou pikantérií bude domácí premiéra, v neděli se totiž postaví Plzni, kde se hokej učil. „Bude to speciální, těším se moc. Jsem šťastný, že se potkáme takhle brzy od návratu. Spoustu kluků v plzeňské kabině znám, s některými jsme kamarádi, ale na ledě neznám kamaráda,“ vzkázal do šatny plzeňské Škody.

Kapitán české osmnáctky Radek Mužík v roce 2019.

Zase autobusem dorazí jeho fanklub z Klatov jako loni, když ho v Praze podpořil v utkání Luley proti Spartě v Lize mistrů. „Šlo o můj první profesionální zápas v Česku, takže přijela spousta kamarádů, celá rodina. A myslím, že se teď chystá to stejné. Jen budou už stát na té straně, kde chceme, tedy na sparťanské,“ mrknul.

Mužíkovu sparťanskou volbu souhlasně přijal i jeho táta, sám bývalý hokejista. „Je šťastný, podporuje mě ve všem. Bylo to moje rozhodnutí, i když jsem ho s ním konzultoval. Lákal mě i do Klatov, ale to je ještě hodně brzy,“ rozesmálo se sparťanské číslo 28.

Na rodné město a mateřský klub nedá dopustit, teď je však pro něj zásadní, aby se usadil v sestavě týmu z české metropole.

„Chtěl bych, aby trenéři a kabina se mnou mohli počítat. Budu dělat co nejvíc, abych pomohl Spartě, jsem na to připravený,“ zahlásil bez zaváhání. „Bude to těžké, je tady velká konkurence a trošičku tlak. Ale to já mám rád, protože jsem byl ve Švédsku v nejlepším klubu, ve Finsku v nejlepším klubu a teď jsem přišel do Česka do nejlepšího klubu. Jsem zvyklý mít na zádech tlak.“