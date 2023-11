Hattrick si užívá s mírou. Přemožitel Litvínova Faško-Rudáš už myslí na Kladno

„Hattrick i výhru si užiju, ale s mírou. Nemůžu na to myslet zas tak dlouho, protože už v neděli znovu hrajeme na Kladně. Měli jsme hlavní cíl vyhrát oba zápasy do reprezentační pauzy, a v tom prvním s Litvínovem se nám to podařilo. Jsme rádi, že jsme porazili druhý tým extraligové tabulky,“ zářil šťastný třígólový střelec Faško-Rudáš.

Liberec se v pátek musel nově obejít bez útočníků Hawryluka se Šírem a nastoupil jen s jedenácti forvardy. To mu ale na ofenzivní síle neubralo. V úvodní části přežil dvě slepené přesilovky hostů, tu vlastní však poté dokázal využít. V 11. minutě Tygři předvedli rychlý ťukes, po němž Faško-Rudáš procedil puk skrz Zajíčka v litvínovské brance – 1:0. „Filippi s Vlachem to sehráli parádně, zrychlili jsme hru a všechno to bylo v podstatě z první,“ podotkl střelec.

Ve druhé části se hostům rovněž v přesilovce podařilo vyrovnat, Bílí Tygři si však brzy vedení vzali zpět. Po nahození McCoshena se z dorážky trefil Klíma a na 3:1 pro domácí zvyšoval ve 38. minutě svým druhým gólem Faško-Rudáš.

Ve třetí třetině zvýšil Rychlovský už na 4:1. Hostům se poté podařilo snížit, ale při závěrečné power-play soupeře hrdina dne Faško-Rudáš dovršil do prázdné branky svůj hattrick.

Poslední zápas před reprezentační přestávkou sehrají Bílí Tygři v neděli na ledě Kladna.