O krásných hokejových časech ve ztrátě. Dědkovo Dynamo: minus 77 milionů

Fanoušci hokejových Pardubic zažívají krásné časy. Po příchodu nového majitele Dynamo vládne extralize a jasně cílí na titul.

Vrchlabský miliardář Petr Dědek pumpuje do klubu peníze. Kádr připomíná spíše reprezentaci než extraligový tým. Ovšem každá legrace něco stojí a kvalita stojí hodně.

Ačkoliv klub prodávalo město jednomu z nejbohatších Čechů v roce 2020 očištěný od dluhů, nyní je kumulovaná ztráta zhruba 77 milionů korun. Jen loňská bronzová sezona skončila v minusu 53,7 milionu korun. „Když klub patřil městu, tak jsme takovou ztrátu vytvářeli zhruba deset let. Pan Dědek je mnohem rychlejší,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

V minusu skončila i sezona 21/22, kdy byla ztráta 19,3 milionu, ještě o sezonu dříve měl extraligový klub ztrátu 16,9 milionu. Dohromady tak Dynamo za tři sezony prodělalo zhruba 90 milionů korun. „První sezona pana Dědka se však hrála kvůli covidu bez diváků. Tam jsme uznali zásah vyšší moci a společně s hlavním akcionářem jsme téměř celou ztrátu uhradili. Zbyly z ní myslím tři miliony,“ uvedl Brendl.

A slovní spojení „vyšší moc“ bude na radnici v příštích týdnech hodně omíláno. Právě to totiž figuruje v kupní smlouvě mezi radnicí a firmou Petra Dědka a na jejím základě může miliardář chtít po městu desítky milionů korun. „Podle akcionářské dohody nejsme zodpovědní za hospodaření klubu, to je majoritní akcionář, kterým je společnost pana Dědka. Jediné, kdy by to po nás mohl chtít, je v případě doložení zásahu vyšší moci, což už tady několikrát bylo během covidu. My se nyní nejsme schopni shodnout na tom, zda vůbec ano, protože se nám to nezdá, a pokud nám prokáže vyšší moc, pak v jakém poměru,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO. (14. listopadu 2022)

Představitelé Dynama nechtějí situaci dlouhodobě příliš komentovat. „Probíhají jednání, v tuto chvíli se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ uvedl majitel klubu Petr Dědek ve stručném vyjádření pro ČTK. Víceméně stejná slova použil už několikrát i při dotazech MF DNES. „Poslední jednání s radními se odehrávala v dobré a konstruktivní atmosféře,“ uvedl Dědek, který na začátku září přiznal, že roční rozpočet organizace je 300 milionů korun.

Jeho plán je nyní takový, že ztrátu zaplatí napůl jeho firma HokejPce 2020 a město Pardubice, které má stále zhruba 46 procent akcií klubu.

„Uhrazení ztráty rovným dílem město odmítá. Oni tvrdí, že za ni může covid, válka na Ukrajině, inflace, ale s tím se dá těžko souhlasit vzhledem k tomu, že jde o hokejový klub, který není stavební firmou. Musíme se také podívat na to, jaké smlouvy uzavírali s hráči, jaké hráče nakupovali, investovali peníze do 100 let oslav, koupili licenci na béčko..., to jsou všechno obrovské částky, které se do té ztráty promítly,“ řekl primátor Nadrchal.

Radní Brendl má vlastně stejný názor. „Podílet se na úhradě záporného výsledku polovinou odmítáme, protože ho město nezpůsobilo. Není přece vyšší moc, že máme v první lajně Sedláka a Hyku a v bráně Willa. Myslím, že skladba kádru byla z obchodního hlediska příliš ambiciózní, a prostě to nevyšlo,“ doplnil František Brendl.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, zprava Lukáš Sedlák a Lukáš Radil z Pardubic se radují z gólu.

Podle něj zastupitelé nejsou většinově proti pomoci se splácením. „Ale musí být přesně doloženo, co ze ztráty způsobilo vedení klubu a za co může vyšší moc,“ dodal.

Vedení Pardubic také zvažuje, zda neprodat většinu svého podílu v klubu hlavnímu akcionáři. Město by si mohlo ponechat jen minimální kontrolní podíl, který by mu například zaručil, že extraligový hokej z Pardubic neodejde. Každý rok na provoz dává klubu 35 milionů.

Snaha obou největších akcionářů najít v otázce úhrady loňské ztráty kompromis zatím k dohodě nevedla. Nadrchal odmítá návrh, že by ji firma Petra Dědka zaplatila celou, ale městu by se snížil akciový podíl, což by znamenalo kapitalizaci. „Tohle není pro nás cesta,“ doplnil.

V Dynamu vlastní 52 procent akcií firma HokejPce 2020. Město Pardubice drží 46 procent, zbytek patří menšinovým akcionářům Dušanu Salfickému a Petru Čáslavovi.