Klukům patří dík, řekl Pletka po další prohře Boleslavi. S Králem se už sešel

Za celý říjen vyhrála Mladá Boleslav v extralize jen jednou a ani listopad nezačala o moc lépe. Prohrou v Brně, kam přijela už bez odvolaného kouče Jiřího Kalouse.

„Nepodali jsme špatný výkon. Kluci tam nechali všechno, měli jsme i šance na vyrovnání a třeba bychom dali i gól navíc. My si to ale vypíjíme až do dna, máme vyložené šance a nedáme je. Klukům patří velký dík za zápas, odfárali ho a plnili věci, které měli. Doufám, že když budeme takto pokračovat, ve výkonech a v nastaveném přístupu, musí se štěstí už přiklonit i k nám. Asi jsme ho něčím urazili, že při nás nestojí,“ dumal dosavadní Kalousův asistent Václav Pletka, na kterého v mezidobí přešla funkce hlavního trenéra.

Od příštího týdne jím bude Richard Král. O víkendu si ještě bude plnit povinnosti u pardubického béčka v první lize a pak se vydá do Mladé Boleslavi.

Pletka, který bude pokračovat jako jeho asistent, s ním už první potřebné věci probral. Konkrétně zápasů se ale ještě netýkaly.

„Richard by se měl k týmu připojit v úterý, pak si řekneme víc. O hře jsme nemluvili, spíš o hráčích a tak dále. Zatím nám do způsobu hry nezasahoval,“ podotkl Pletka. Uznal, že impuls, po němž vedení boleslavského klubu sáhlo, přijít musel. Ambiciózní mužstvo je v extralize poslední s pětibodovou ztrátou na Vítkovice. „Nehráli jsme tak, jak bychom měli hrát. Odnesl to Jirka Kalous, protože byl hlavní trenér a dvacet hráčů nevyměníte. Doufám, že nás impuls nakopne a ode dna se odlepíme. Je na hráčích, aby se tvrdou prací dostali tam, kde bychom chtěli být,“ řekl Pletka.

První efekty tohoto impulsu prý už viděl. A nejen on. I domácí Kometa brzo poznala, že s Boleslaví nebude snadné pořízení. Hosté vedli, až ve druhé třetině je Brno dvěma góly přetlačilo.

Rozhodčí neuznávají Mladé Boleslavi gól, kterým mohla v Brně vyrovnat na 2:2.

„Upřímně jsem čekal, že jim to nepůjde víc, že budou pod větší dekou. Přišlo mi, že hráli skvěle, dobře na nás nastoupili. I když jsme chtěli mít silný nástup my, dát jim jeden nebo dva góly a pod tu deku je ještě víc zatlačit, začátek vyšel jim. Nám až vyšla přesilovka a od druhé třetiny jsme byli lepším celkem,“ pochválil soupeře brněnský útočník Jakub Flek.

Hosté se snažili srdnatě, i když hlavně v přesilovkách jim citelně chyběli Juhamatti Aaltonen a Matti Järvinen. Což je druhý problém Mladé Boleslavi, kromě výsledků je drtí viróza.

Přesto mohli odjíždět nejméně s bodem. Jan Stránský ostudně netrefil prázdnou branku a zlobu v boleslavském táboře zasel verdikt rozhodčích, kteří jim napřed po prozkoumání videa uznali a pak po brněnské trenérské výzvě a návratu k videu odvolali gól na 2:2. Před jeho dosažením hrál jeden z boleslavských borců vysokou holí.

„Upřímně tomu nerozumím, když je napřed gól, proč potom není. To je jejich věc,“ rozhodil rukama Pletka. A Stránského šance? „Už jsme řvali gól. V hokeji se stane, že i tohle se dá nedat, stane se. Budeme doufat, že si ty šance v neděli (v Karlových Varech) vytvoříme znovu a proměníme je,“ pokrčil rameny boleslavský trenér, bývalý útočník.