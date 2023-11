Další propadák naštval i fanoušky. Vítkovicím nepomohla ani posila z první ligy

Přitom Vítkovičtí se v derby dlouho drželi. Na každý gól Třince reagovali, na ten třetí odpověděl Peter Mueller za 48 sekund. Jenže v polovině třetí části třinečtí Oceláři udeřili třikrát, během tří minut a 39 sekund odskočili do vedení 6:3.

„Těch neskutečných chyb, co jsme vytvořili,“ posteskl si vítkovický asistent trenéra Jiří Veber. „Příliš mnoho ztrát, přečíslení, to se nemůže stávat. Soupeř nás vytrestal,“ mrzelo Vebera.

„Ale jednoduchý zápas to nebyl. Dlouho to bylo vyrovnané,“ konstatoval třinecký kouč Vladimír Országh. „Pro nás bylo důležité, že když soupeř vyrovnal na 3:3, dali jsme rychle gól na 4:3. Pak už jsme si to pohlídali. V Ostravě se hraje těžko, domácí jsou sice možná v krizi, ale pořád mají kvalitu. Body odsud jsou důležité.“

Ostravský tým totiž v 17. kole extraligy utrpěl další domácí debakl – v derby podlehl třineckým Ocelářům vysoko 3:6. Vítkovice tak ze šesti domácích zápasů vyhrály za tři body pouze jediný, zato Oceláři pokračují v bodové sérii – body získali podeváté v řadě.

Vítkovičtí se tak sami dostali pod ještě větší tlak. Už v neděli hostí Pardubice, tedy vedoucí celek extraligové tabulky (17.00). „V přípravě jsme se věnovali obrannému pásmu, chtěli jsme něco pozměnit. To bylo i patrné, ale ani v předchozích zápasech venku nedocházelo k takovým zbytečným ztrátám. Hráči nedrželi pozice, všichni chodili za pukem, nepokrývali prostory,“ mrzelo Vebera.

Slušné to bylo 50 minut

Šedivý vypomohl ostravskému celku při absenci zraněných či nemocných hráčů. Naskočil rovnou do derby proti Třinci, kde mimochodem také hrával.

Ondřej Šedivý v zápase proti Třinci.

„Na začátku se mi vybavily vzpomínky na ty sezony tady, pak to opadlo,“ líčil 34letý útočník, který na podzim v 18 zápasech první ligy nasbíral 21 bodů za 12 branek a devět asistencí. „Padesát minut to bylo slušné, ke konci nám to tam bohužel napadalo...“ litoval Šedivý. „Dva na jednoho, teč, zase dva na jednoho, prostě zbytečné góly,“ popsal tři branky Třince, které ve třetí třetině v rozmezí necelých čtyř minut rozhodly derby. „Bavili jsme se o tom v kabině, musíme se podívat na videu, jak to bylo. Člověk dělá zbytečné chyby, ke konci je pak výsledek hrozný.“

On sám se do šance dostal hned v prvním střídání. „Byli jsme dva na jednoho, chtěl jsem zakončovat na lapačku, ale bekčekující hráč mi do toho sáhl a šlo to do betonu,“ mrzelo Šedivého. „Není to první liga. Hrál proti nám top tým, všechno je tu rychlejší, složitější, myšlení hráčů je lepší,“ porovnával zkušený útočník, který se hned po zápase balil. „Zítra hraju zase,“ připomněl sobotní duel Poruby v Litoměřicích. Zda připadá v úvahu i nedělní výpomoc Vítkovicím proti Pardubicím, to Šedivý netušil. „Zápasy pátek, sobota, neděle? Nad tím jsem neuvažoval.“