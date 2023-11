Sedm let hrál v americké univerzitní lize, teď Sirota udivuje extraligu

Bakaláře úspěšně dokončil, magisterský titul si dodělává dálkově i při hokeji. Za oceánem nechal snoubenku, Češku, kterou loni požádal o ruku přímo na ledě. „Pro mě to bylo intimní, měl jsem tam rodiče i svůj tým – nejbližší kamarády. Já z toho momentu byl nadšený, ať si o tom každý myslí, co chce,“ usmíval se Sirota před sezonou.

21 minut strávil na ledě proti Brnu, zápas rozhodl v přesilové hře

To ještě netušil, jak se v extralize dobře zabydlí. V neděli za Moru skóroval podruhé, celkově má už šestý kanadský bod. Co by za to dali někteří útočníci kohoutů…

Nechyběl v jediném zápase a jeho poslední trefa rozhodla o vítězství nad Kometou 3:1. „V listopadu jsme ještě nevyhráli za tři body, takže to je skvělé. A bylo příjemné se poprvé prosadit také před domácím publikem,“ culil se.

V Moře ale primárně není od sbírání bodů, přestože útok podporuje asi nejvíce ze všech beků Olomouce. Zaujme vás jeho přehled a vytříbená rozehrávka. I v pozici posledního si suverénně dovolí kličku, najde hokejku spoluhráče přesně přes tři pásma.

A navíc je to šikovný bruslař. „Musím říct, že příjemně překvapil. V létě jsem vůbec nevěděl, o jaký typ hráče jde, neviděl jsem ho. Ale je šikovný, silný na puku. Bál jsem se. Většinou kluci z Ameriky, co přijdou, tak to bývá spíš kus. Ale toto je výjimka,“ pochvaloval si kapitán Mory Jiří Ondrušek. „Vysoký, bruslivý bek. To je přesně to, co jsme hledali. Ale taky jsme ho před sezonou moc neznali,“ přiznal trenér Jan Tomajko.

Pohybová dokonalost, chválí expert Hubáček

V olomoucké hierarchii se Sirota dostal i do první přesilovkové formace. Od modré čáry řídí rozehrávku, a když se naskytne možnost – vypálí. Stejně jako v neděli, přímo do vinklu. „Líbí se mi jeho pohybová dokonalost, elegance. Rozdává přihrávky zprava doleva, správně volí řešení. Je to kluk, který vám vyplave ani nevíte odkud a na první dobrou hned takhle zaujme. Fakt šikovnej bek,“ hodnotil zase Sirotu expert ČT sport Petr Hubáček.

Proti Kometě se dostal přes 21 minut herního času, stejně jako minulý pátek proti Plzni. Ještě na začátku měsíce přitom v Karlových Varech strávil na ledě pouze dvanáct minut. „Cítím důvěru od trenérů. Vážím si toho, snad to teď nezakřikneme. Doufám, že můj výkon bude růst dál. Cítím se dobře. Lépe rozeznávám situace, kdy si můžu dovolit něco navíc a kdy to hrát jednoduše,“ zamyslel se Sirota.

Obránce Olomouce Jakub Sirota na tréninku.

Už dnes (18.00) jej čeká další zápas na ledě Hradce Králové. „Já to mám tak, že raději pořád hraju. Ale máme i nějaké veterány, kteří by si možná raději odpočinuli,“ mrknul Sirota. „Navíc se nám teď pár hráčů zranilo, ale věřím, že nás to moc neovlivní a nějak to dnes urveme,“ velí. Do sestavy se už pomalu vrací alespoň uzdravený bek Škůrek. Nicméně vypadl zase zadák Rutar. Mimo je zraněný Káňa, Chmielewski a Kucsera, otazník visí nad Pláškem a Musilem, který dobírá antibiotika. „Musíme být pořád nohama na zemi,“ ví Sirota po třetí výhře v řadě, která Hanáky vyhoupla na desáté místo.

Kromě extraligy se sžívá i s olomouckou plechárnou. „Maine je jeden z nejstudenějších států v Americe a věřte tomu, nebyla mi tam taková zima jako tady. Tady, když jde člověk na led, je tu opravdu zima,“ smál se olomoucký objev. Soutěž je podle něj kvalitní a oproti té české také přímočařejší. „V extralize musí mít člověk lepší hokejové vnímání, asi to není úplně pro každého. Ale myslím, že bude přibývat hráčů, kteří sem z NCAA přijdou.“