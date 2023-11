Olomouc o pauze vyměnila benzin a v extralize vyhrála potřetí v řadě

Vyprodaná plechárna tuhle show přežila a po konci špílu si tak mohla vychutnat další představení s Branislavem Konrádem, jenž dorazil na děkovačku. Mora přehrála Kometu 3:1, byť s Brňany prohrála pět předchozích vzájemných zápasů.

Olomouc vyhrála už potřetí v řadě a je desátá. Na tři body dosáhla poprvé od 29. října. Drahý zápas to včera byl zejména pro útočníka Mory Michala Kunce. Odchovanec Komety totiž trefou do prázdné brány půl minuty před koncem stvrdil výhru kohoutů.

„Něco samozřejmě vypíšu. Neřeknu kolik, ale musí to odpovídat mému platu,“ smál se po pátečním zápase v Plzni, který Olomoučané vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Mimochodem, jednalo se o druhou nejdelší nájezdovou sérii v historii extraligy, každý tým jel hned jedenáctkrát.

V neděli se prosadil i další odchovanec Brna v barvách Olomouce. Rozhodčí Kika a Ondráček ovšem gól Silvestera Kuska odvolali, neboť slovenský útočník dopravil kotouč do brány fotbalově placírkou. „Vůbec jsem netušil, proč se ta situace zkoumala, ale pro nás to bylo nakonec dobře,“ přiznal brněnský brankář Štěpán Lukeš.

I proto šla nakonec jako první do vedení Kometa, když se trefil Vincour. Ještě do první přestávky ale stihl vyrovnat Karel Plášek.

V druhé třetině pak skóre otočil svým druhým gólem v olomouckém dresu Sirota. Při přesilovce krásně trefil od modré horní růžek Lukešovy brány. „Olomoučtí celý zápas stáli výborně na brankovišti. Každá jejich střela smrděla,“ podotkl Lukeš.

„Letos celkem trefuji tyčky, takže jsem rád, že jsem teď mířil správně,“ smál se Sirota, muž zápasu.

Rozhodčí se omluvili za chybu

Za klíčový moment utkání by se dala označit situace z 25. minuty za stavu 1:1. Brněnský Flek upláchl při vlastním oslabení. Když ujížděl sám na gólmana Konráda, Řezníček jej nejdříve zahákoval a pak v pádu evidentně sekl, a proto hostující útočník ani nezakončil. Brno mělo jet trestné střílení.

„Vidím to stejně,“ kývl trenér Brna Jaroslav Modrý. Rozhodčí se pak Flekovi omlouvali, že si zákroku nevšimli, protože spíše než počínání Řezníčka sledovali Konráda. „Za to zaslouží kredit. Přijeli k nám, přiznali chybu a omluvili se. Co k tomu říct? My to respektujeme. Nemělo by se to stávat, ale všichni jsme jenom lidi. V konečném důsledku je to jedna akce, nemůžeme se na to vymlouvat. Na jeden gól se těžko vyhrává,“ uznal Modrý.

Brněnský brankář Štěpán Lukeš vyhlíží letící střelu, zatímco se puk snaží tečovat Rok Macuh.

Další zápas čeká Hanáky už v úterý. Od 18.00 se představí na ledě Hradce Králové. A budou chtít navázat na zlepšené výkony po reprezentační přestávce.

„Přišla vhod. Tým vyměnil spálený benzin a nabral nový. Teď šlapeme, ale je pravda, že jsme pár věcí změnili,“ řekl asistent trenéra Olomouce Róbert Petrovický, který ovšem řeší i komplikace. Z nedělního zápasu totiž odstoupili kvůli zdraví hned tři hráči – Nahodil, Plášek a Kucsera.

„Budeme to řešit až dnes, máme vlastně jen den na to, aby se dali nějak do kupy,“ ví kouč.