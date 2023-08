Hokej, škola i svatba. Sirota byl v USA kapitánem, v Olomouci okusí extraligu

„Hrával za juniorku Zlína, když jsem tady trénoval dorostence. Viděli jsme nějaké jeho zápasy, ale taky nemůžeme říct, že ho nějak extra známe. Nicméně na tréninku vypadá výborně, doufám, že nám zvýší konkurenci. Vysoký, bruslivý bek je to, co jsme hledali,“ pověděl o Sirotovi jeho nový trenér Jan Tomajko.

Za oceánem hrál Sirota univerzitní ligu a podobnou cestu by doporučil i dalším českým hokejistům. V posledním roce se dokonce stal i kapitánem univerzitního týmu.

To asi není moc typické, aby Čech dělal na univerzitě v zámoří kapitána, že?

Asi jsem k tomu dospěl těmi roky, které jsem strávil na škole. Nám bohužel umřel trenér, když jsem byl ve třeťáku. Nastoupilo nové trenérské vedení, sedli jsme si, vybudovali jsme si vztah a poslední rok ze mě udělali kapitána. Věřili mi.

Je běžné, že se hráči z univerzitní ligy dostanou až do NHL?

Jistě, se mnou například dva roky hrával Jeremy Swayman, který teď chytá v Bostonu. Hodně kluků, se kterými jsem hrál, jsou teď sice na farmě, ale konference, kterou hraje moje univerzita, je nesmírně kvalitní. Jsou v ní všechny bostonské univerzity a hráči jsou pravidelně v prvním nebo druhém kole draftu.

Obránce Jakub Sirota v dresu Maine.

Popište, jak vypadal ve Státech váš běžný den.

Já jsem to miloval. Nerad stojím na místě, neležím. Nejčastěji to bylo tak, že jsme ráno měli trénink a od dvanácti do pěti školu. Pak se to třeba podle potřeby prohodilo. Ve čtvrtek se odjíždělo na zápasy, hrálo se v pátek a sobotu, dvakrát proti stejnému týmu. V neděli jsme měli volno.

V čem má univerzitní hokejová cesta výhodu?

Dává vám jistotu, že minimálně čtyři roky, plníte-li si povinnosti, zůstanete na jednom místě, kde se můžete vyvíjet a zlepšovat. Jednoznačně bych to doporučil. Je hrozná škoda, že český hokej pro takové odchody není lépe nastavený, spousta lidí o tom ani neví.

Kluby si vychovávají své hráče a nechtějí, aby odcházeli jinam. Ale třeba ve Skandinávii je to nastavené naopak. Tam chtějí, aby hráči co nejdříve odešli, posunuli se a třeba se pak někdy vrátili.

Česká juniorská liga není pro mladé talenty dobrá možnost?

Je těžké někam dojít. Kluci se mohou po cestě ztratit, začnou se plácat v první nebo druhé lize a už pořádnou šanci nedostanou, byť třeba potenciál mají veliký.

I vy jste asi po sezoně pomýšlel výš než na českou extraligu.

Já jsem samozřejmě chtěl zůstat v Americe, doufal jsem, že po sezoně dostanu nabídku z NHL, ale ta bohužel nepřišla. Byl jsem na zkoušce v Iowě na farmě, skvělá zkušenost, ale trh je nabitý. Zůstat ve Státech se mi nepovedlo, ačkoliv to byl cíl.

Ale mohl jste jít do nižší AHL...

To sice ano, ale stane se, že kluci mají v AHL smlouvy a pak neodehrají jediný zápas. Bylo by to na nervy, takhle můžu být doma, na zápasy přijede rodina i kamarádi. Konečně mě taky uvidí hrát.

Pokud si plníte povinnosti, dává univerzitní hokejová cesta jistotu, že minimálně čtyři roky, zůstanete na jednom místě, kde se můžete vyvíjet a zlepšovat. Jakub Sirota

V Evropě jste kromě Olomouce jiné nabídky neřešil?

Agenti to zkoušeli všude možně, ale nikde se nevytvořil zájem do takové úrovně, že by se měla podepisovat smlouva. V Olomouci jsme si asi v půlce května sedli s trenéry a panem Fürstem (generálním manažerem HC Olomouc) a celé to probrali.

Hned jsem věděl, že lepší nabídku nedostanu, navíc je to blízko Kroměříže, odkud pocházím. Měli o mě zájem, tak proč bych se cpal někam, kde by o mě třeba tolik nestáli? Jsem nadšený, že můžu být tady. Všichni se už těšíme na sezonu, trenéři jsou super, můžeme to rozjet.

Trenéři Jan Tomajko a Róbert Petrovický, dva mistři světa.

Oni vědí, co obnáší vyhrát trofeje. Hokej se sice mění, ale stále se vzdělávají, i v kabině to poznáte. Zajímají se o trendy, o to, co se děje. Na ledě děláme věci, které jsem dělal i v Americe. Nečekají, až jim ujede vlak, a nám stále mají co dát.

Z kabiny Mory někoho znáte?

Jen Kubu Navrátila, který se mnou hrál v Přerově, když jsem tam krátce působil v juniorce, a Míšu Tomečka, který je z Kroměříže.

Před pár lety měl stejnou cestu z univerzitní ligy Patrik Demel, dnes stabilní obránce Litvínova.

Doufám, že se mi to povede stejně. Rád bych se pro kouče Tomajka stal stěžejním kamenem. Je možné, že si naše styly nesednou, nehledě na to, jak na tom budu výkonnostně. Ale věřím, že spolupráce bude fungovat oboustranně a třeba i pokračovat. Můj cíl je ustálit se v sestavě, něco týmu nabídnout.

V čem bude extraliga odlišná od univerzitního hokeje?

Změna je určitě velikost hřiště, v tomhle je to úplně jiné. Chlapský hokej je taky zcela jiný. Nebruslí se tak rychle, hraje se víc s rozvahou a rozumem, to si myslím, že jsou moje silnější stránky. Ale ještě jsem nehrál, uvidíme.

Zato jste s juniorkou Zlína hrál na olomouckém zimáku.

Extraliga bude úplně někde jinde. V Olomouci žije celé město hokejem, fanoušci jsou tady skvělí. Navzdory prostředkům, které má klub k dispozici, měla Olomouc v uplynulých letech skvělé výsledky. Z toho, co měli, vždy vytěžili maximum.

Sledoval jste za oceánem extraligu?

Pravidelně ne, sledoval jsem třeba baráž Zlína nebo kamarády, kteří v extralize hrají, například Adriána Holešinského, který hraje v Plzni. O extralize jsem se s ním bavil, říkal, že je to velice kvalitní soutěž a už není tak jednoduché se prosadit jako třeba na Slovensku, kde taky působil.

Dálkově budete pokračovat ve studiu, půjde to skloubit s profi hokejem?

Já myslím, že určitě. Už mám hotových pět předmětů, dalších pět mi schází. Jeden udělám ještě v létě, další dva na podzim a zbytek na jaře. Od covidu se všechno přesunulo do online prostoru. Učitelé si přednášky nahrávají a je to stejně hodnotné. A jak s časem? To půjde, cesty autobusem do Karlových Varů jsou dlouhé.

Zvlášť když se pokazí rolba a můžete hned zpátky. Loni vyjížděla Olomouc k zápasu do Karlových Varů, jenže se při rozbruslení pokazila rolba a zápas se neodehrál...

To jo, tenkrát jsem to zaznamenal. Občas se to holt stane.

Plánujete se svému vystudovanému oboru věnovat už během kariéry?

Rád bych, vždy jsem přemýšlel, co dělat. Ale plnohodnotně to nejde, nerad dělám něco napůl. Určitě mě to láká, v budoucnu bych chtěl jít tímhle směrem.

Cítíte se teď doma?

V Americe jsem byl sedm roků, to je kus života, ale kapitola vysoké skončila. Udělal jsem krok zpátky, nechci říct, že jsem tady doma, ale jsem z Kroměříže a Haná je Haná. Navíc jsem stále jednou nohou v Americe.

Kvůli svojí české snoubence.

Přesně tak, dodělává školu v New Yorku, ještě dva roky. Věřím, že se tam vrátím, Ameriku máme rádi.

Nerozmlouvala vám angažmá v Evropě?

Ne úplně, oba dva jsme se museli shodnout. Ona šla se mnou do Maine, cestu jsme měli vytyčenou společnou. Tehdy se přizpůsobila mně. Většinou sice jedou přítelkyně s hokejisty, ale já jí řekl, že pokud má svůj sen a chce studovat v New Yorku, ať jde tam a uvidíme, jak to půjde a co bude dál.

Letos jste vaši nastávající požádal o roku. Přímo na ledě.

Pro mě to bylo intimní, měl jsem tam rodiče i svůj tým – nejbližší kamarády. Já z toho momentu byl nadšený, ať si o tom každý myslí, co chce. Na Vánoce jezdívala domů, byl jsem čtrnáct dní sám, přemýšlel jsem o tom, probral jsem to s trenérem a vymysleli jsme to. Hezky se to povedlo.

Takže kromě hokeje a studia ještě musíte plánovat svatbu.

Jo, jo, bude příští léto, tady. V Americe jsou svatby finančně úplně někde jinde.

To už se mockrát do té doby neuvidíte...

To ne. (smích) Uvidíme, jak to bude se školou stíhat. Jednou asi přijede na podzim, o Vánocích, pak možná na jaře a pak bude po sezoně. Když jsem byl v juniorce, už jsme takhle na dálku byli. Naštěstí z New Yorku nejsou lety do Česka nijak obtížné.