Ševc míří do Mladé Boleslavi ředitelovat, nahradí Vrbatu s Nedorostem

„Děje se tak po vzájemné debatě a dohodě všech zúčastněných. Důvodem je skutečnost, že Radim Vrbata s Vaškem Nedorostem nebudou v klubu v následující sezoně působit na manažerských pozicích,“ vysvětlil na webu Bruslařského klubu generální manažer Jan Tůma.

Změna záhy po rozjezdu nové sezony má své opodstatnění. „Už nyní je nutné začít připravovat složení týmu na novou sezonu. A je samozřejmé, že tyto kroky by měla činit osoba, která za tým ponese odpovědnost v následujícím ročníku. Což byl také jednoznačný požadavek majitele klubu pana Plachého,“ uvedl Tůma.

Václav Nedorost

Účastník mistrovství světa v roce 2014 v Minsku Ševc během hráčské kariéry získal čtyři mistrovské tituly ve Švédsku a v roce 2016 se radoval z triumfu v extralize s Libercem. Během angažmá v Mladé Boleslavi byl celé tři sezony kapitánem Středočechů. V extralize sehrál 648 zápasů, nasbíral 265 bodů (75+190) a 1248 trestných minut.

„Udělal jsem si trenérskou licenci B, i když se přiznávám, že jako trenér se ještě úplně nevidím. Když pominu malé děti, se kterými trochu pomáhám. Je to pro mě spíš taková další otevřená možnost,“ řekl během léta Ševc.

V hokejovém prostředí se ale chtěl zase brzy zapojit. „Jestli v životě aspoň něco trochu umím a rozumím tomu, nebo si to alespoň myslím, tak hokeji. Navíc nejsem typ, co by vydržel nic nedělat. Celý život jsem jel v určitém režimu, a kdybych neměl dělat vůbec nic, do týdne se ukopu nudou,“ uvedl Ševc, jenž v české reprezentaci sehrál 35 utkání.

Radim Vrbata na stadionu v Mladé Boleslavi

„Pro Martina to sice bude první manažerská zkušenost, my ale věříme, že to zvládne. Prostředí klubu dobře zná a český hokejový rybník také,“ uzavřel Tůma.