Nedorost o Boleslavi: Chceme hladové hráče. Za Kelemena už má náhradu

Boleslav spoléhala především na týmové výkony, ale jedna individualita nad ostatními přeci jen vyčnívala. Miloš Kelemen se rozehrál do skvělé formy.

Ve čtrnácti zápasech posbíral dvanáct bodů (9+3). Srážel se, neúnavně napadal, provokoval. A vysloužil si nabídku z NHL, kde podepsal dvouletou smlouvu s Arizonou.

„Vyšlo mu to fantasticky, táhl nás celé play off,“ prohlásil Nedorost.

Co za Kelemenovým vzestupem stojí?

To se musíte zeptat hlavně jeho. (směje se) Když jsme ho loni skautovali na Slovensku, věděli jsme, co by nám mohl přinést. V play off to neprokázal na 100, ale rovnou na 150 procent. Po psychické stránce mu určitě pomohl bronz z Pekingu, takový úspěch hráče pořádně nakopne. Dostal od nás více příležitostí a trochu se uvolnil.

Hráči ze slovenské ligy se vám v posledních letech vyplácí. Třeba Pavol Skalický nebo Adam Zbořil prožili v Mladé Boleslavi úspěšné sezony.

Je to tak. O nadstandardní hráče je veliký boj, silnějším a movitějším týmům můžeme jen těžko konkurovat, proto se díváme jinde. U posil ze Slovenska nemusíme řešit tabulkové odstupné. Snažíme se vybrat kluky, kteří jsou hladoví a chtějí se ukázat. Dává nám to smysl. Snažíme se být při výběru co nejpečlivější a do hráčů se trefit. Ne vždy se to podaří, ale zatím jsme docela úspěšní.

Máte v rukávu nějakého Kelemenova nástupce ze slovenské ligy?

(usměje se) Máme. (podle informací iDNES.cz by se mělo jednat o Pavola Regendu z týmu Michalovců, které byl rovněž součástí bronzového slovenského týmu z letošních olympijských her)

I díky Kelemenovi jste si podruhé v řadě zahráli semifinále. Berete s odstupem několika dní postup mezi nejlepší čtyřku jako úspěch?

Pořád v nás převládá zklamání, chtěli jsme to dotáhnout dál. S vystoupením týmu v play off jsme opravdu spokojeni, ale vzhledem k průběhu základní části se musíme na celou věc dívat realisticky.

Co se v základní části pokazilo? Do vyřazovací fáze jste postoupili až z jedenáctého místa.

Zastávám názor, že o výkonech hráčů rozhoduje především hlava. Sám jsem si během kariéry podobnými situacemi prošel. Psychika sehrála velkou roli. Nedařilo se nám, v jedenácti zápasech jsme nedali gól. A v kabině to zanechalo stopy. Určitý vliv mohlo mít i zranění Davida Šťastného.

Rozhodila ho více než dvouměsíční pauza hodně? V minulém ročníku byl k nezastavení, ale na své výkony nedokázal navázat.

Naskočit zpět do hry po operaci není nikdy jednoduché. Po návratu se nenastartoval tak, jak bychom si všichni přáli. Stane se. V klubu jsme si to interně vyhodnotili, David si k tomu také něco řekl. Získal novou zkušenost, se kterou může pracovat. Jedeme dál.

Nepropadali jste během základní části obavám? Vaše účast v play off byla chvílemi v reálném ohrožení.

Všichni jsme věděli, že to kluci v sobě mají. A především to věděli oni sami. Ukázali to v první čtvrtině základní části, chvíli jsme byli na čele tabulky. Odehráli jsme i vyrovnané partie v Lize mistrů, které sice nedopadly ideálně po výsledkové stránce, ale herní projev se nám líbil. Také v základní části jsme v některých zápasech dominovali, ale nedokázali jsme potřebnou koncentraci a nastavení udržet delší dobu.

Co se před play off změnilo? Kde našlo mužstvo ztracenou pohodu?

Neřekl bych, že to celé zvrátil jeden konkrétní moment. Možná druhý zápas předkola pomohl klukům po psychické stránce. Poprvé v sezoně jsme otočili zápas, ve kterém jsme prohrávali (z 0:2 na 3:2). Plzeň byla favoritem, ale najednou jsme zjistili, že se jí můžeme vyrovnat. Skvělý obrat se nám povedl i ve třetím utkání (z 2:3 na 5:3). A už to jelo. Konzistentní výkonnost jsme udrželi celou sérii.

Ve čtvrtfinále jste si vyšlápli na Hradec Králové. Nepodcenili vás trochu?

Jestli ano, tak mě to překvapuje. Věřím tomu, že viděli sérii s Plzní a tušili, že je nečeká nic jednoduchého. Možná si mysleli, že když se bude série protahovat, nevydržíme a polevíme. Ale nestalo se. Naše výkony se mi opravdu líbily, oproti předkolu jsme ještě trochu přidali. Hráli jsme na krev, kluci nechali na ledě všechno.

Velký podíl na vyřazení vítěze základní části měl brankář Gašper Krošelj. Proč jste mu dali přednost před Janem Růžičkou?

Prostě jsme si řekli, že do toho půjdeme. Nešlo o snadné rozhodnutí. Růža loni skvěle zvládl konec základní části, pro play off byl logickou volbou. Letos chytali stejný počet utkání. Museli jsme se pro jednoho rozhodnout a padlo to na Gašpiho. Hned v prvním zápase s Plzní sice dostal smolný gól, ale pak se rozchytal do neuvěřitelné formy a vedl si výborně.

V semifinále už byl Třinec nad vaše síly. Souhlasíte, že sérii definitivně rozhodl závěr třetího duelu? V posledních dvou minutách jste přišli o vedení 3:1.

Stoprocentně. Drobné detaily, které předtím fungovaly v náš prospěch, se přiklonily k Třinci. Prohra zamávala s vírou týmu v případný obrat v sérii. Bylo to znát i ve čtvrtém zápase, kdy nám poprvé v celém play off moc nejezdily nohy.

Jinak jste ale s fyzickou připraveností hráčů spokojen, ne?

Určitě. Je potřeba smeknout před naším kondičním trenérem Ondřejem Ježkem, který kluky skvěle nachystal. První dvě série šly rychle za sebou, odehráli jsme deset zápasů v sedmnácti dnech. Ale dokázal jsme udržet vysoké tempo, místy jsme ještě přidávali. Kluci měli pořád dostatek sil a nezpomalovali. Trenéři odvedli v tomto ohledu nadstandardní práci.

Koho dalšího byste vedle Kelemena a Krošelje pochválil za předvedené výkony?

Úplně všechny. Celý tým hrál na hraně možností, tak to má být. Nechci vyzdvihovat jednotlivé hráče, protože všichni šli na krev a odvedli maximum.

Sérii s Oceláři provázelo několik sporných situací. Jak se na ně s lehkým odstupem díváte?

Všechna rozhodnutí se obrátila proti nám. Ale nás především mrzelo, že se po zápasech neřešil hokej. Nikdo nezmínil, že šlo o vyrovnané bitvy, rozebíraly se jen kontroverzní momenty. Chápu, že se toho média chytla, ale nám už to pak k ničemu nebylo. Věděli jsme, že skóre se nezmění.

Nejvíce se probíral vítězný nájezd Vladimíra Svačiny z druhého utkání. Komise rozhodčích potvrdila jeho platnost, vy jste se proti jejímu prohlášení ohradili. Probíhala mezi vámi nějaká komunikace?

Dostali jsme od ní stejné stanovisko, které vydala na veřejnost. Přečetli jsme si jen to, co měli možnost vidět i všichni ostatní. Jinak s námi nikdo nekomunikoval. Nepřekvapuje mě to, nic jiného jsem nečekal.

Co říkáte výkonům rozhodčích v play off?

Co jsem měl možnost sledovat, neměli to snadné. Největší problém byl v jejich nevyrovnanosti, na můj vkus nedokázali udržet stejný metr po celé utkání a celou sérii. Neustále se to měnilo. Člověk pak nevěděl, co faul bude a co ne. Škoda.

Jaké novinky můžeme v příští sezoně čekat od Mladé Boleslavi?

Jádro týmu zůstane pohromadě. Uděláme jen pár změn, kterým se zkrátka nevyhnete. Nějaké přestupy už máme dotažené. Opět jsme podepsali hráče, kteří cítili že dostanou šanci jsou draví a měli by zapadnout do našeho herního systému. Budeme pracovat s tím, co máme, a pokusíme se z kluků vymačkat maximum.

V čem konkrétně se budete chtít zlepšit?

Zase se nám nedařilo v přesilovkách. Určitě chceme sehnat někoho, kdo nám s tím pomůže, ale zatím nemůžu být konkrétní. Podle představ nám nefungovala ani hra v oslabení. Ač na ni chodili stejní kluci jako v minulé sezoně, dostali jsme v nich hodně gólů.