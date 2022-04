Ševc po vyřazení: Za svými slovy si stojím. Konec kariéry? Nedokážu říct

Co rozhodlo čtvrtý zápas? Vaše nevyužitá přesilovka pět na tři?

Asi ano, tam se to lámalo. Trvala poměrně dlouho, ale naložili jsme s ní stejně jako v celé sezoně. Byla to naše bolest a nakonec jsme na to doplatili. Třinec je zkušené mužstvo, moc šancí nenabízí. Tohle ale byla velká příležitost, jak se vrátit do zápasu. Za stavu 1:1 by se nám určitě hrálo lépe, oni výborně brání.

A co celá série? Jak byste ji zhodnotil?

Třinec ukázal, že je velkým týmem. Ale myslím si, že se nemáme za co stydět. Až na ten první zápas jsme s nimi hráli vyrovnaně. Možná nám chyběly trochu síly a nějaký šťastný odraz. Asi jsme si štěstí vybrali už v sérii s Hradcem. Ale nic jsme nevypustili, akorát nám to tam tolik nepadalo.

Považujete za klíčový moment semifinále porážku z třetího utkání, ve kterém jste v závěru přišli o vedení 3:1?

Asi ano, konec třetí třetiny jsme hloupě nezvládli. I když jsme inkasovali gól na 3:2, tak jsme si to měli pohlídat. Bohužel, z přemíry snahy se nám tam nakupily chyby a Třinec to potrestal.

Jak vnímáte konec v semifinále? Úspěch, nebo zklamání?

Takhle krátce po prohrané sérii se to hodnotí špatně. Časem to možná vezmeme jako úspěch, ale když už jsme došli tak daleko, určitě nás konec v semifinále mrzí.

Vzhledem k trápení během základní části ale postup mezi nejlepší čtyřku berete, ne?

Druhou polovinu základní části jsme nezvládli. Vůbec se nám nedařilo, byli jsme rádi za předkolo. Ale pak jsme se strašně zvedli a zaslouženě došli až sem.

První utkání jste kvůli faulu na Marka Daňa nedohrál. Vzal byste teď zpět svá slova, která jste pronesl cestou do kabiny?

Za svými slovy si vždycky stojím. Jsem emotivní člověk. Když mám něco na srdci, tak to řeknu. I když jsem to řekl v emocích, tak to nebudu brát zpět. Myslím si, že jsem nikoho neurazil. Jen jsem řekl, co si myslím.

Vám osobně ukončili Oceláři sezonu už potřetí v řadě. Berete je jako osudového soupeře?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ani mě to nenapadlo. Třikrát po sobě prohrát poslední zápas s Třincem, co na to říct ... Je to kvalitní tým a znovu byli lepší.

Už máte rozmyšlené, co dál? Budete pokračovat v kariéře?

Vůbec nevím. Honí se mi to v hlavě už delší dobu. Nedokážu říct.

A víte, kdy se rozhodnete?

Ani to nedokážu říct.