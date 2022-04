Hrňa řídil třinecký obrat: Krásný moment. V pátek chceme rozhodnout

Na posvěcení své první branky si musel několik minut počkat. Zprvu se zdálo, že Gašper Krošelj předvedl fantastický zákrok a zastavil kotouč ještě před brankovou čarou.

Rozhodčí se ale vydali celou situaci zkontrolovat u videa. Po bližším prozkoumání svůj původní verdikt přehodnotili a Hrňův gól uznali.

Co vám proběhlo hlavou poté, co Krošelj schoval puk v lapačce?

V první chvíli jsem si říkal, že není možné, že to chytil. Instinktivně máchl lapačkou. Pak to začali řešit rozhodčí. Nevěděl jsem, jestli to stihl před brankovou čárou nebo se puk dostal za ni.

Nebyl jste na sebe nejprve naštvaný, že jste velkou šanci neproměnil?

Ani ne. Byla to těžká pozice, navíc jsem střílel bekhendem. Spíš jsem do toho jen plácl, ale aspoň se mi to podařilo zvednout. Jsem rád, že to byl gól. Nakoplo nás to, pak jsem vyrovnali.

Co padlo v kabině před prodloužením?

Byli jsme na koni. Říkali jsme si, že by Boleslav mohla být nalomená. Chtěli jsme to rozhodnout. Je jen dobře pro nás, že jsme využili přesilovku a podařilo se nám zápasu ukončit tak rychle.

Rozhodující trefa vám sedla, že?

Milan Doudera mě parádně našel, mně už pak zbývalo se do puku co nejdříve opřít. Našel jsem skulinu mezi lapačkou a beton. Gólmani v takových situacích čekají spíše střelu nahoru. Krásný moment, ale radost si užijeme jen do půlnoci a pak se budeme soustředit na další zápas.

Je pro vás skvěle zvládnutý závěr vítanou psychickou vzpruhou?

Ano, možná to může mít vliv i na soupeře. Ale Boleslav ukázala, že je silná v hlavách. Zítra už nemají co ztratit, půjdou do toho na krev. My samozřejmě taky, ale pro ně to může být poslední zápas. Nemají se na co šetřit, musíme na to být připravení

Utkání se pro vás přitom nevyvíjelo dobře. Vy sám jste se nachomýtl u prvního inkasovaného gólu.

Špatně jsme si přebrali hráče. Celé to vzešlo z takového nešťastného nahození na branku. Káca (Ondřej Kacetl) to vyrazil před sebe, trochu jsme propadli, předskočil nás jeden hráč a dorazil to do branky. Škoda, že jsme soupeře pustili do vedení.

Právě Kacetl ve druhé třetině střídal, v brance nahradil ho nahradil Marek Mazanec.

Trenéři tím chtěli dodat týmu impulz, brankáři se za námi točili už během základní části. Mazi byl po dlouhé době v bráně, ale podržel nás, zvládl to dobře. Jsme rádi, že jsme to zvládli.

V play off jste zatím neprohráli. Všech sedm zápasů bylo vyrovnaných a skončily vaším vítězstvím. Co za tím stojí?

Bojovnost, rveme se o každý kousek ledu. Gólmani chytají výborně. Musíme se ale ještě víc tlačit do branky a dávat podobné góly jako ten na 3:3, kdy se jen nahodí puk a někdo ho tečuje. Zkrátka hrát jednoduše.

Po druhém utkání se hodně řešil nájezd Vladimíra Svačiny. Zabývali jste se tím, nebo to šlo mimo vás?

Neřešili jsme to. Po zápase to pro nás skončilo, navíc platnost nájezdu potvrdila i komise rozhodčích. Prostě jsme šli dál.

Co čekáte od pátečního duelu, ve kterém si můžete zajistit postup do finále?

Budeme bojovat a hrát pořád stejně. Dneska jsem odehráli parádní zápas a určovali tempo, jen nám na začátku chyběly góly. Začalo no tam padat až na konci, bylo by fajn, kdybychom se zítra prosadili dříve. Chceme to urvat a rozhodnout.