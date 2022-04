Kousal po boleslavském selhání v závěru: Nemám slov. Teď už to bude těžké

Co se vám po nepovedeném závěru utkání honí hlavou?

Abych byl upřímný, je to na h ***o. Škoda, že jsme to nedokázali urvat. Prohrávat s Třincem 0:3 na zápasy? To jsme určitě nechtěli, je to těžké. Abychom postoupili, budeme muset vyhrát čtyřikrát v řadě.

Budete si pokaženou koncovku třetího dějství hodně vyčítat?

Nedotáhli jsme to, každý na tom má určitý podíl. Nevím, těžko se mi to hodnotí.

Jak jste viděl druhý gól soupeře, který musel posvětit videorozhodčí?

Někdo na střídačce říkal, že to Gašpi (Gašper Krošelj) chytil před brankovou čárou. Někdo zase, že puk byl za ní. Já se na to nedíval. Bral jsem to tak, že Gašpi předvedl neuvěřitelný zákrok. Bohužel.

A za sedmnáct vteřin přišla další rána ...

Říkali jsme si, že něco podobného se nám stalo už v sérii proti Hradci. Že si z toho nebudeme nic dělat a v prodloužení to urveme, ale bohužel jsme inkasovali v přesilovce.

Ve dvou venkovních zápasech jste se ani jednou neprosadili, jsou pro vás tři góly alespoň malým plusem?

Určitě. Ukázalo se, že gól se dá vstřelit každému brankáři. Ale nevím, je to škoda. Nemám moc slov. Nevím, co říct.

Těsná a propracovaná třinecká obrana vám znovu dělala velké problémy, dostali jste se jen ke čtrnácti pokusům.

Ani jsem nevěděl, že jich bylo tak málo. Ale tak aspoň máme dobrou úspěšnost střelby ...

Jak jste vnímali trochu překvapivou změnu v brankovišti Ocelářů?

Bylo zajímavé, že střídali po dvou gólech. Možná to Třinci dodalo impuls. Nevím, my se to snažili moc neřešit, jeli jsme pořád stejně.

Vraceli jste se v kabině ještě nějak k nájezdu Vladimíra Svačiny z druhého utkání?

Ani moc ne, neřešili jsme to. Říkali jsme si, že nás čeká nový zápas. Chtěli jsme na ně nastoupit, což se povedlo. Ale nedotáhli jsme to do konce, třeba nás to bude mrzet.

Jak po takové porážce nejlépe zmobilizovat síly na páteční zápas?

Musíme si to srovnat v hlavě, zase na ně nastoupit a pracovat celých šedesát minut.