První místo bych nepřeceňoval, říká klidně vítkovický Kalus po tvrdém derby

„Ocelářům se teď moc nedaří, ale pořád mají kvalitní mančaft. Tentokrát nám tam do jejich branky napadalo. Tlačíme se do brány a z toho ty góly padají,“ řekl Kalus po výhře 5:3.

S deseti body vedete extraligu. Jak se vám dívá na tabulku?

Nepřeceňoval bych to. Jsou za námi čtyři kola a sezona bude ještě strašně dlouhá. Musíme pokračovat postupně. Zatím první místo nic neznamená.

Přesto, co vám vydařený start sezony ukázal?

Že můžeme obstát s kýmkoliv, ať je to Třinec, nebo minule Hradec Králové (2:3 na nájezdy). Jsou to silné týmy. My však máme kvalitní všechny čtyři lajny a můžeme hrát s každým.

I bez zraněného střelce Petera Muellera?

Nebral bych to tak, jestli hrajeme bez Petera, nebo ne. Samozřejmě je pro nás klíčovým hráčem, ale každý musí odvést tu svoji roli. Příležitost dostali jiní hráči a chopili se jí.

Třeba polský útočník Krzysztof Macias, který střelou z úhlu vyrovnával na 3:3?

Mohli jsme vidět, že je šikovný. Super pro něj, že i tak mladý má sebevědomí takhle vystřelit. Dal krásný gól, což je pro něj jen dobře. Ale důležitý byl i gól Friga hned po buly (Petra Fridricha, který v 9. minutě srovnal na 1:1).

Bylo utkání hodně tvrdé?

Je to derby, nebude se hrát v rukavičkách. A třeba Páťa (Patrik Koch) tak hraje každý zápas. Souboje dohrává. To je hokej.